Em meio às críticas a Sarri, David Luiz é voz e defesa do técnico na crise do Chelsea

O brasileiro cresceu de rendimento e hoje é um dos únicos defensores do italiano - criticado por todos os lados na Inglaterra

O Chelsea mudou absolutamente o seu modelo de jogo com a chegada do italiano Maurizio Sarri, contratado nesta temporada para o lugar do seu conterrâneo Antonio Conte. E se há um jogador do elenco que sentiu positivamente a mudança de ares em Stamford Bridge foi David Luiz. Exatamente por isso, o brasileiro é uma das únicas vozes em defesa do novo comandante – que após um início pra lá de promissor, enfrenta o seu primeiro grande teste no futebol inglês.

Considerando os últimos cinco jogos válidos por todas as competições, os Blues venceram duas e perderam outras duas. As derrotas vieram justamente nos clássicos contra Tottenham (ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa) e Arsenal, no último sábado (19), pela 23ª rodada da Premier League. O resultado manteve o Chelsea na quarta posição, mas o time de Stamford Bridge viu o algoz se aproximar na disputa pela última vaga da próxima edição da Champions League – além da chegada do Manchester United na mesma briga.

Após a derrota para os Gunners, Maurizio Sarri levantou polêmica ao dizer que os seus jogadores são “extremamente difíceis de se motivar” e já existem relatos de insatisfação interna em um grupo que nas temporadas mais recentes venceu quedas de braço com José Mourinho e Antonio Conte. Os torcedores também começaram a demonstrar insatisfação com algumas escolhas do treinador, que impôs o seu estilo focado mais na posse da bola em detrimento da filosofia reativa de seus antecessores.

Sarri vive o seu momento mais difícil na temporada de estreia pelo Chelsea (Foto: Getty Images)

Sarri começa com uma mensagem para os seus jogadores: ‘Eu estou muito irritando. Esta derrota foi por causa da nossa mentalidade. Eu não posso aceitar. Tivemos um problema similar contra o Tottenham na liga. Aparentemente, este grupo de jogadores é difícil de se motivar.’ #CFCpt — Chelsea FC Português (@ChelseaFC_pt) 19 de janeiro de 2019

Sarri, entretanto, garantiu que não vai mudar o seu esquema tático e tampouco o seu comportamento: “Eu não acho que seria uma boa ideia se tentasse ensinar os meus jogadores um futebol diferente. Talvez aconteçam algumas mudanças, mas nenhuma revolução”, afirmou após a derrota por 2 a 0 para o Arsenal, na qual a superioridade na posse de bola (64.3%) não ajudou um ataque que sente a falta de um grande artilheiro (vaga que será ocupada em breve por Higuaín, que chegará por empréstimo) e vê Eden Hazard claramente incomodado ao ser escalado como ‘falso nove’ ao invés de ficar pela esquerda.

David Luiz não tinha um bom relacionamento com Antonio Conte, e desde a chegada de Sarri reencontrou-se com o bom futebol. Nesta atual Premier League, o zagueiro já acumula mais que o dobro de minutos em campo (1980) em relação à temporada anterior (839), além de ter números muito superiores no geral – participa mais do jogo, melhorou o seu passe e já contribuiu com duas assistências além de ter feito um gol.

David Luiz Minutos Sucesso no desarme Passes certos Assistências Gols 2017-18 839 61% 85.3% 1 1 2018-19 1980 77% 89% 2 1

*números Opta Sports

Hoje, é um dos melhores jogadores do Chelsea e vê em Sarri um defensor para que o seu contrato seja renovado por mais de uma temporada – algo que vai contra a política adotada pelo clube ao negociar com atletas de 30 anos ou mais. Por tudo isso, David Luiz defende tanto o treinador quanto o seu estilo de futebol.

“É o nosso estilo, a nossa filosofia. Acho que se nos perguntassem no início da temporada se o Chelsea poderia ficar com a bola, a resposta seria ‘não’. E agora nós conseguimos fazer isso, como fazem os melhores times do mundo, mas precisamos melhorar nos 25 metros finais”, avaliou o brasileiro, fazendo referência à insatisfação com os centroavantes do grupo. “Se você começa a mudar e mudar por causa dos resultados, não irá para lugar nenhum. Esta é a nossa filosofia e eu acredito nela, mas sei que precisamos melhorar, assim como qualquer time do mundo”.

Quando chegou ao Chelsea, Sarri trouxe o meio-campista Jorginho para ser a sua voz dentro de campo. O ítalo-brasileiro, no entanto, caiu vertiginosamente de rendimento e hoje é um dos mais questionados. E em meio ao bombardeio de críticas de imprensa, torcida e até jogadores, o treinador dos Blues vê em David Luiz o seu grande defensor e sua voz dentro de campo.