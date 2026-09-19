A última temporada testemunhou o maior revés na trajetória de Mateo Kovacic, astro do Manchester City, depois de o jogador ter passado a maior parte do período em fases de recuperação por conta da lesão.

Kovacic disputou 9 partidas na temporada passada, totalizando 242 minutos, e o mais curioso é que sua ausência de setembro a março não afetou de forma significativa seu nível técnico quando entrava em campo.

O jornal croata Jutarnji List noticiou que Kovacic planeja deixar o Manchester City na próxima janela de transferências de inverno.

A publicação esclareceu que o jogador croata ficou frustrado e queria sair, após a chegada de Enzo Fernández neste verão, mas o negócio não se concretizou por falta de tempo suficiente.

Kovacic tinha em mãos uma série de propostas tentadoras, especialmente da Turquia, além de ofertas da Arábia Saudita, e também recebeu contatos da Itália.

Foi difícil conciliar todos os interesses, sejam os interesses do Manchester City, os de Kovacic ou os do outro clube, e, no fim, o tempo se esgotou, e o jogador croata foi obrigado a permanecer no Etihad Stadium.

E, após apenas um mês de temporada, ficou claro que Kovacic tem pela frente um outono difícil, ou seja, participações intermitentes.

Mas também é verdade que, somadas às suas partidas pela seleção, ele terá cerca de 20 jogos até a data da janela de transferências de inverno, sabendo-se que seu contrato com o clube celeste se encerra no verão de 2027.

E, então, ele simplesmente terá que deixar o Etihad Stadium, pois, aos 32 anos, e depois de ter passado a temporada passada entre cirurgias e período de recuperação, Kovacic precisa jogar com regularidade e aproveitar o futebol.

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