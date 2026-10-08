Jules Koundé não pretende deixar o Barcelona, apesar da sua situação esportiva instável e do interesse de vários grandes clubes europeus na sua contratação, mas o defensor francês decidiu se comprometer a permanecer nas fileiras dos blaugranas.

Segundo o jornal catalão "Sport", citando reportagens da imprensa inglesa, Koundé não pensa em sair durante a próxima janela de transferências de inverno, e está confiante na sua capacidade de recuperar o seu espaço nos planos do técnico Hansi Flick.

As reportagens apontam que alguns clubes ingleses estão bem cientes dessa situação, após terem feito consultas sobre o assunto, e aguardam para saber se as coisas vão mudar até o próximo mês de janeiro.

Houve uma grande mudança na situação de Koundé dentro do Barcelona em comparação com as temporadas anteriores; depois de ter sido um dos jogadores mais utilizados pelo técnico alemão, seu papel e seu protagonismo recuaram com o início da temporada atual.

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Eric García se destacou como uma alternativa confiável na posição de lateral-direito e aproveitou com sucesso as oportunidades que lhe foram dadas, o que empurrou Koundé para um papel secundário; seus minutos em campo diminuíram e ele já não desfruta do status de jogador titular indispensável, status que possuía há apenas alguns meses.

Ainda assim, o jogador francês não quer se precipitar ao tomar qualquer decisão; sua prioridade é permanecer no Barcelona e recuperar a confiança do técnico. As reportagens indicam que Flick não planeja abrir mão de Koundé, pois ainda o considera um elemento importante graças à sua experiência, à sua versatilidade de posições e à sua capacidade de atuar tanto como lateral quanto como zagueiro.

Essa situação não passou despercebida na Premier League; o site "FootballTransfers" informou que cinco clubes ingleses acompanham de perto o seu futuro, são eles: Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City e Liverpool.

Koundé tem contrato com o Barcelona até junho de 2030, um fator que reforça a posição do Barcelona em quaisquer negociações possíveis, e apesar de seu nome estar ligado a várias movimentações no mercado de transferências, atualmente não existe nenhuma proposta oficial confirmada que possa mudar o cenário atual.



