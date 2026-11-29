Segundo o jornal espanhol "Sport", o Barcelona acompanha de perto a evolução de Gadou, ao mesmo tempo em que o Real Madrid e vários clubes da Premier League também demonstram interesse no jogador, que se valorizou após a transferência para o Dortmund.
A reportagem aponta que o clube alemão contratou o zagueiro francês junto ao Red Bull Salzburg por 12 milhões de euros no meio do ano passado, em um negócio que reflete a continuidade da política do Dortmund de descobrir e desenvolver jovens talentos, para depois aproveitá-los esportivamente ou vendê-los por valores mais altos.
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Gadou chamou a atenção no confronto contra o Arsenal pela Champions League, na última terça-feira, ao dar a assistência para o companheiro Maximilian Beier, que marcou o gol de empate aos 55 minutos. A partida terminou 1 a 1.
O jovem zagueiro arrancou com qualidade desde a defesa antes de passar a bola para o companheiro dentro da área, em um lance que recebeu muitos elogios depois do jogo.
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Gadou tem uma versatilidade tática que lhe permite atuar como zagueiro, além de poder jogar como lateral-direito.
Trata-se de uma característica que lhe dá valor extra para os clubes que buscam defensores capazes de exercer mais de uma função.
Com 1,95 m de altura, ele se destaca pela força física, pela velocidade e pela capacidade de levar a melhor nas disputas aéreas, além da qualidade no trato com a bola e na saída de jogo desde a defesa.
Gadou começou a carreira na França, no ES Nangis, antes de ingressar nas categorias de base do Paris Saint-Germain em 2020, quando tinha 13 anos.
Ele se destacou nas equipes de base e chegou a ser relacionado para algumas partidas do time principal sob o comando de Luis Enrique, mas não disputou nenhum jogo oficial.
Em setembro de 2024, transferiu-se para o Red Bull Salzburg, da Áustria, onde ganhou sua chance no time principal.
Com a camisa do Salzburg, disputou 33 partidas na temporada 2025-2026, somando todas as competições, antes de se transferir para o Borussia Dortmund em maio passado, com contrato até 2031.
O clube alemão afirmou que acompanhava a evolução do jogador desde os tempos de Paris Saint-Germain e que vê nele um grande potencial e um futuro promissor.
No cenário internacional, Gadou defendeu as seleções de base da França do sub-16 ao sub-19 e foi capitão da seleção de seu país no Campeonato Europeu Sub-17 de 2024.
Ele também disputou oito partidas pela seleção francesa sub-19.
De acordo com a reportagem do "Sport", o Barcelona analisa a evolução do zagueiro francês como parte do seu monitoramento do mercado de jovens talentos, e o valor do jogador pode chegar a cerca de 50 milhões de euros caso o Dortmund decida vendê-lo no meio do próximo ano.
A reportagem avalia que "as boas relações entre os dois clubes podem ajudar o Barcelona, caso o monitoramento se transforme em uma investida oficial".