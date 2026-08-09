Xabi Alonso, treinador do Chelsea, pressiona seu clube para contratar Martín Zubimendi, estrela do Arsenal, que conseguiu contratar o brasileiro Bruno Guimarães em uma transferência avaliada em 75 milhões de libras esterlinas.

A chegada do jogador brasileiro ao norte de Londres gerou especulações sobre a possibilidade da saída do meio-campista do Arsenal que se juntou ao clube no verão passado.

Zubimendi teve um início brilhante em sua trajetória com o Arsenal após sua transferência no verão passado por 60 milhões de libras esterlinas vindo da Real Sociedad, mas caiu de produção perto do fim da temporada e perdeu seu lugar na equipe durante as etapas finais da temporada e na final da Liga dos Campeões da Europa do Arsenal contra o Paris Saint-Germain.

O jornal inglês "Metro" noticiou, citando o espanhol "Mundo Deportivo", que Zubimendi está agora em uma "situação de risco" após a chegada de Guimarães, e que seu futuro está longe de ser certo.

Diz-se que o Real Madrid estuda uma nova investida para contratar Zubimendi, depois de ter fracassado em contratá-lo no verão passado.

Mas o gigante do Campeonato Espanhol enfrenta uma "concorrência acirrada" do Chelsea, que está sob pressão do novo treinador Alonso para levar Zubimendi a Stamford Bridge.

Alonso trabalhou com Zubimendi na Real Sociedad antes de tentar contratá-lo durante o breve período em que esteve à frente do Real Madrid.

A posição do Arsenal sobre a venda de Zubimendi ainda não está clara, mas o jornal "Mundo Deportivo" afirma que eles querem no mínimo 90 milhões de euros (77 milhões de libras esterlinas) para aprovar sua saída.