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Muhammad Sharaf Eldeen

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Em meio ao interesse do Golfo: aumentam as dúvidas sobre o futuro da estrela de Marrocos na Europa

N. Aguerd
Olympique de Marseille x Nice
Olympique de Marseille
Nice
Amistosos de clubes
Olympique de Marseille x Strasbourg
Strasbourg
Campeonato Francês
Mercado da bola
Marrocos
França

O caso Akerd voltou à ordem do dia no Marselha.

O futuro do defesa marroquino Nayef Aguerd pode conhecer uma nova reviravolta durante o atual período de transferências de verão, com o regresso dos rumores sobre uma possível saída do Olympique de Marselha, apesar de se ter juntado à equipa no verão passado, proveniente do West Ham United a troco de cerca de 23 milhões de euros.

O jornal francês La Provence referiu que o processo de saída do internacional marroquino voltou a estar em cima da mesa nos últimos dias.

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O relatório acrescentou que os desempenhos apresentados por Aguerd, ao longo das últimas temporadas, permitiram-lhe manter o seu estatuto de um dos defesas mais cobiçados no mercado de transferências, face ao interesse de vários clubes que procuram reforçar a sua linha defensiva.

Amistosos de clubes
Olympique de Marseille crest
Olympique de Marseille
OM
Nice crest
Nice
NCE
Campeonato Francês
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Olympique de Marseille
OM
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Strasbourg
STR

Indicou que Aguerd sofreu, na temporada passada, de uma lesão na zona do púbis, o que afetou o número das suas participações e o seu nível, mas conta com o interesse de vários clubes do Golfo que acompanham a sua situação de perto, preparando-se para avançar pela sua contratação durante o período de transferências de verão.

O defesa marroquino está ligado por contrato ao Olympique de Marselha até junho de 2030, embora relatos da imprensa tenham falado da existência de uma cláusula de rescisão, cujo valor é estimado em cerca de 15 milhões de euros.

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