O Chelsea estabeleceu um novo valor para abrir mão de seu ponta português Pedro Neto depois que Manchester City, Arsenal e Tottenham demonstraram interesse no jogador durante a atual janela de transferências de verão.

Neto, de 26 anos, disputou mais de 100 partidas pelo Chelsea desde sua transferência do Wolverhampton por 54 milhões de libras esterlinas em 2024.

Levando em conta o valor de sua transferência, talvez Neto não tenha apresentado o desempenho esperado em Stamford Bridge, ainda que tenha marcado quase dez gols na temporada passada, embora em 52 jogos.

O Chelsea passou a estar aberto às propostas apresentadas por Neto depois de incorporar ao elenco os jogadores ofensivos Morgan Rogers, Geovany Quenda e Emmanuel Emega neste verão.

O nome do Manchester City foi fortemente ligado ao ponta português, já que o técnico Enzo Maresca estava disposto a reencontrar um jogador que dirigiu durante o período em que esteve à frente do Chelsea.

Acredita-se também que o Arsenal esteja interessado em Neto, um jogador cujo nome já havia sido associado ao clube londrino quando ele estava no Wolverhampton, isso depois do fracasso na tentativa de contratar o astro brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid.

Ao mesmo tempo, o Tottenham apresentou uma oferta para contratar Neto em meio à busca por manter os investimentos impressionantes sob o comando do novo técnico Roberto De Zerbi.

Acreditava-se que o Chelsea avaliava Neto em cerca de 70 milhões de libras esterlinas, mas o jornal "Daily Mail" afirma que a diretoria de Stamford Bridge agora quer cerca de 100 milhões de libras esterlinas para aprovar sua saída.

O Chelsea elevou o valor pedido depois que o nome de Pedro foi fortemente ligado a uma transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegando os relatos a alegar que ele já teria acertado os termos pessoais relacionados à transferência.