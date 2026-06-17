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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Em meio ao fervor da Copa do Mundo... Hossam Hassan critica ex-jogador do Al-Ahly e do Zamalek

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
H. Hassan
Al Ahly
El Zamalek
Nova Zelândia
Egito
Canadá

As escolhas do técnico dos Faraós geraram críticas por parte do time branco

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, tomou medidas legais contra Reda Abdel Aal, ex-jogador do Al-Ahly e do Zamalek, em meio aos preparativos dos Faraós para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Hossam encarregou o advogado Ashraf Abdel Aziz de apresentar uma queixa e tomar as medidas necessárias, em resposta às críticas que Abdel Aal — seu ex-companheiro no Al-Ahly e na seleção nacional — dirigiu à comissão técnica dos Faraós nos últimos tempos, segundo noticiou o jornal “Al-Masry Al-Youm”.

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Abdelaziz revelou que apresentou uma queixa ao Conselho Superior de Mídia “por causa das críticas deliberadamente ofensivas, da difamação e da calúnia contínua contra o ‘Comandante’”, segundo suas palavras.

Copa do Mundo
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E continuou: “As críticas dirigidas a Husam Hassan são pessoais e estão muito distantes de qualquer crítica técnica ao seu desempenho e aos resultados com a seleção egípcia”.

O advogado acrescentou que já havia apresentado outra queixa contra Reda Abdel Aal, perante o procurador-geral, conselheiro Mohamed Shawki, há uma semana.

O que aconteceu?

Abdel Aal havia criticado Hossam Hassan após o empate com a Bélgica (1 a 1) na partida de estreia dos Faraós na Copa do Mundo de 2026, enfatizando que suas substituições foram erradas, especialmente a saída de Mohamed Salah e Imam Ashour, e exigindo “justiça” do técnico dos Faraós.

Essas não foram as primeiras críticas de Abdel Aal ao seu ex-colega; ele também publicou um vídeo após o anúncio da lista da seleção para a Copa do Mundo, no qual atacou as escolhas do técnico e sua maior dependência dos jogadores do Al-Ahly, apesar da vitória do Zamalek no Campeonato Egípcio da Primeira Divisão na última temporada.

Abdel-Aal insinuou que Hossam Hassan teria o desejo de treinar o “Gigante Vermelho” no futuro, considerando que essa seria a principal motivação por trás de suas escolhas.

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