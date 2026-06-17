Em meio ao fervor da Copa do Mundo... Hossam Hassan critica ex-jogador do Al-Ahly e do Zamalek

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, tomou medidas legais contra Reda Abdel Aal, ex-jogador do Al-Ahly e do Zamalek, em meio aos preparativos dos Faraós para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Hossam encarregou o advogado Ashraf Abdel Aziz de apresentar uma queixa e tomar as medidas necessárias, em resposta às críticas que Abdel Aal — seu ex-companheiro no Al-Ahly e na seleção nacional — dirigiu à comissão técnica dos Faraós nos últimos tempos, segundo noticiou o jornal “Al-Masry Al-Youm”.
Leia também
Por ordem da FIFA... Esse idioma é proibido nas coletivas da Copa do Mundo!
Ex-jogador da seleção brasileira: “O Marrocos foi o melhor… e não entendo a decisão de Ancelotti!”
Abdelaziz revelou que apresentou uma queixa ao Conselho Superior de Mídia “por causa das críticas deliberadamente ofensivas, da difamação e da calúnia contínua contra o ‘Comandante’”, segundo suas palavras.
E continuou: “As críticas dirigidas a Husam Hassan são pessoais e estão muito distantes de qualquer crítica técnica ao seu desempenho e aos resultados com a seleção egípcia”.
O advogado acrescentou que já havia apresentado outra queixa contra Reda Abdel Aal, perante o procurador-geral, conselheiro Mohamed Shawki, há uma semana.
O que aconteceu?
Abdel Aal havia criticado Hossam Hassan após o empate com a Bélgica (1 a 1) na partida de estreia dos Faraós na Copa do Mundo de 2026, enfatizando que suas substituições foram erradas, especialmente a saída de Mohamed Salah e Imam Ashour, e exigindo “justiça” do técnico dos Faraós.
Essas não foram as primeiras críticas de Abdel Aal ao seu ex-colega; ele também publicou um vídeo após o anúncio da lista da seleção para a Copa do Mundo, no qual atacou as escolhas do técnico e sua maior dependência dos jogadores do Al-Ahly, apesar da vitória do Zamalek no Campeonato Egípcio da Primeira Divisão na última temporada.
Abdel-Aal insinuou que Hossam Hassan teria o desejo de treinar o “Gigante Vermelho” no futuro, considerando que essa seria a principal motivação por trás de suas escolhas.