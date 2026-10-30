No momento em que as telas chinesas fecharam suas portas para o Real Madrid por conta da crise de Kylian Mbappé, o Barcelona se viu como o maior beneficiado da divisão na decisão de bloqueio em Pequim, garantindo a continuidade de sua exibição diante de centenas de milhões de torcedores chineses.

O "Mundo Deportivo" revelou os detalhes do novo acordo para o mapa de transmissão do Campeonato Espanhol na China, dias após a polêmica provocada por Mbappé ao descrever o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung como "ditador", declaração que custou a ele e ao Real Madrid diversos contratos de patrocínio e um pedido oficial de desculpas que foi rejeitado.

O jornal espanhol confirmou que os esforços do presidente da LaLiga, Javier Tebas, junto ao embaixador chinês na Espanha conseguiram reduzir os prejuízos e evitaram o bloqueio total, resultando em duas decisões contraditórias por parte das duas plataformas detentoras dos direitos.

Barcelona se salva e o Real paga o preço

A primeira plataforma, o grupo "China Media", proprietário da emissora oficial CCTV, tomou a decisão extrema de suspender temporariamente a transmissão de todas as partidas do Campeonato Espanhol, considerando que as declarações de Mbappé foram "ofensivas ao povo chinês e ultrapassaram os limites da liberdade de expressão", e rejeitou os pedidos de desculpas do jogador e de seu clube.

Um representante do grupo chinês afirmou em uma mensagem de advertência: "Vamos ouvir suas palavras, mas observaremos de perto suas ações".

Já a segunda plataforma, a empresa Migu, pertencente à gigante das telecomunicações China Mobile e detentora dos direitos da LaLiga até 2030, optou por um caminho seletivo que favorece diretamente o Barcelona.

A empresa anunciou que continuará transmitindo "todo o campeonato, com exceção das partidas das quais o Real Madrid participa".

Isso significa, na prática, que as partidas do Barcelona e dos demais clubes da LaLiga continuarão disponíveis para o espectador chinês pela plataforma Migu, enquanto apenas as partidas do Real Madrid serão bloqueadas, tanto no campeonato quanto nas demais competições transmitidas pela plataforma.

Com essa decisão, o Barcelona passa a ser o único entre os grandes a sair com os menores prejuízos do terremoto Mbappé, mantendo sua enorme presença comercial e de público no mercado asiático, num momento em que seu rival tradicional ficará ausente das telas, o que concede ao clube catalão uma vantagem comercial e midiática inesperada no coração da crise.