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imago-sport-1085075974.jpgSergio Ros
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Em meio ao boicote do Real Madrid, canal chinês tira o nome do Barcelona da lista negra

K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
França
Espanha

Canal chinês vai transmitir os jogos do Barça

No momento em que as telas chinesas fecharam suas portas para o Real Madrid por conta da crise de Kylian Mbappé, o Barcelona se viu como o maior beneficiado da divisão na decisão de bloqueio em Pequim, garantindo a continuidade de sua exibição diante de centenas de milhões de torcedores chineses.

O "Mundo Deportivo" revelou os detalhes do novo acordo para o mapa de transmissão do Campeonato Espanhol na China, dias após a polêmica provocada por Mbappé ao descrever o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung como "ditador", declaração que custou a ele e ao Real Madrid diversos contratos de patrocínio e um pedido oficial de desculpas que foi rejeitado.

O jornal espanhol confirmou que os esforços do presidente da LaLiga, Javier Tebas, junto ao embaixador chinês na Espanha conseguiram reduzir os prejuízos e evitaram o bloqueio total, resultando em duas decisões contraditórias por parte das duas plataformas detentoras dos direitos.

Barcelona se salva e o Real paga o preço

A primeira plataforma, o grupo "China Media", proprietário da emissora oficial CCTV, tomou a decisão extrema de suspender temporariamente a transmissão de todas as partidas do Campeonato Espanhol, considerando que as declarações de Mbappé foram "ofensivas ao povo chinês e ultrapassaram os limites da liberdade de expressão", e rejeitou os pedidos de desculpas do jogador e de seu clube.

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Um representante do grupo chinês afirmou em uma mensagem de advertência: "Vamos ouvir suas palavras, mas observaremos de perto suas ações".

Já a segunda plataforma, a empresa Migu, pertencente à gigante das telecomunicações China Mobile e detentora dos direitos da LaLiga até 2030, optou por um caminho seletivo que favorece diretamente o Barcelona.

A empresa anunciou que continuará transmitindo "todo o campeonato, com exceção das partidas das quais o Real Madrid participa".

Isso significa, na prática, que as partidas do Barcelona e dos demais clubes da LaLiga continuarão disponíveis para o espectador chinês pela plataforma Migu, enquanto apenas as partidas do Real Madrid serão bloqueadas, tanto no campeonato quanto nas demais competições transmitidas pela plataforma.

Com essa decisão, o Barcelona passa a ser o único entre os grandes a sair com os menores prejuízos do terremoto Mbappé, mantendo sua enorme presença comercial e de público no mercado asiático, num momento em que seu rival tradicional ficará ausente das telas, o que concede ao clube catalão uma vantagem comercial e midiática inesperada no coração da crise.

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