Em meio a uma série de lesões... Como Inzaghi escolheu a escalação do Al-Hilal contra o Al-Taawoun?

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, foi obrigado a escalar vários reservas na equipe titular para compensar as ausências que o “Al-Hilal” enfrenta contra o Al-Taawoun.

O Al-Hilal recebe o Al-Taawoun, neste sábado, no Estádio Kingdom Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Roshen.

Inzaghi anunciou a escalação oficial da equipe, que contou com apenas 7 jogadores estrangeiros, devido à ausência dos demais jogadores por lesões e suspensões.

O meio-campista sérvio Sergej Milinković-Savić está fora por acúmulo de cartões, enquanto os franceses Simon Bouabri e Karim Benzema estão lesionados, assim como o zagueiro turco Yusuf Akçıkçı.

Além disso, vários jogadores locais importantes estão ausentes por lesão, como os alas Salem Al-Dossari e Sultan Mandash, o meio-campista Nasser Al-Dossari, além do lateral-direito Hamad Al-Yami.

O técnico italiano escalou o brasileiro Marcos Leonardo e o marfinense Mohamed Kader Miti no ataque, com o apoio do ponta brasileiro Malcom, para compensar as ausências de Benzema e Salem Al-Dossari.

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Inzaghi também escalou seu jogador Murad Hawsawi no meio-campo, ao lado de Mohamed Kano e do português Ruben Neves, para compensar as ausências de Safetch e Nasser Al-Dossari.

Por outro lado, Inzaghi foi obrigado a contar com vários jogadores da equipe sub-21 do Al-Hilal no banco de reservas, como Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Dawood, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid e Saad Al-Mutairi.

Inzaghi espera conseguir superar essas ausências para continuar na disputa pelo título do Campeonato Saudita, onde ocupa a segunda posição na tabela de classificação com 64 pontos, seis pontos atrás do líder Al-Nassr, que disputou uma partida a mais.

A escalação do Al-Hilal foi a seguinte:

Goleiros: Yassine Bounou

Defesa: Muteb Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández

Meio-campo: Murad Hawsawi - Rúben Neves - Mohamed Kanno

Linha de ataque: Malcom - Marcus Leonardo - Mohamed Kader Miti