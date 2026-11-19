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Miralem Pjanic tranquilizou a Juventus diante dos rumores de mercado sobre um novo interesse do Chelsea por Kerim Alajbegovic.

O ex-meio-campista bósnio, que cuida dos interesses do jovem talento da Juventus ao lado do pai dele, Semin, declarou ao Il Corriere dello Sport: "Alajbegovic está muito contente por estar na Juventus".

"No momento, ele está muito feliz com o andamento da primeira parte da temporada. Quer ajudar o clube a melhorar sua posição na tabela, está muito concentrado e também vive um grande momento na seleção. Basta ver os últimos jogos contra Suécia e Romênia (nos quais deu duas assistências, nota da redação). O garoto está bem, seu objetivo é evoluir cada vez mais e ganhar mais espaço na equipe. Quer seguir o caminho planejado".

"No futuro, ele pretende se tornar um jogador muito importante na Juventus, mas já está fazendo grandes coisas e precisa aproveitar este momento".

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"Na minha opinião, não há disputa com Kenan Yildiz. São jogadores talentosos que querem e podem atuar juntos. Haverá espaço, claro, se o técnico considerar adequado, mas é sempre melhor ter jogadores de qualidade em uma equipe, porque eles podem fazer a diferença. Não vejo nenhum problema de sobreposição. Pelo contrário, eles se entendem muito bem".

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Nascido em 2007, Kerim Alajbegovic chegou à Juventus vindo do Bayer Leverkusen por 32 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em eventuais bônus, com contrato pelas próximas cinco temporadas, até junho de 2031, e salário líquido de 3 milhões de euros por ano.

A Juventus superou a concorrência de vários outros clubes, entre eles a Atalanta do ex-dirigente juventino Cristiano Giuntoli e o próprio Chelsea, graças à intervenção decisiva do dirigente da Juventus Frederic Massara, que já havia negociado a contratação do jogador para a Roma.

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Até agora, sob o comando do técnico Luciano Spalletti, ele soma 14 partidas pela Juventus, com dois gols (primeiro contra o NEC Nijmegen, na Europa League, e depois contra o Napoli, na Serie A, ambos no Stadium de Turim), uma assistência e um cartão amarelo.

Pela seleção da Bósnia e Herzegovina, Alajbegovic marcou três gols em 19 partidas. Entre elas, a da repescagem vencida nos pênaltis contra a Itália de Gattuso, em 31 de março passado, decisiva para a classificação à fase final da Copa do Mundo de 2026, na qual ele depois marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Catar.

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Enquanto isso, o meia-atacante turco Kenan Yildiz voltou a treinar com bola enquanto se recupera da lesão. Seu retorno está previsto para daqui a um mês.