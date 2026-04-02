Em meio a rumores sobre a seleção saudita, o Al-Ittihad toma uma decisão sobre o futuro de Saad Al-Shehri

O clube Al-Ittifaq tomou uma decisão sobre o futuro do seu técnico Saad Al-Shehri na próxima temporada, em meio a notícias que o associam à direção da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, sucedendo o técnico francês Hervé Renard.

Reportagens da imprensa revelaram que a Federação Saudita de Futebol havia entrado em contato com Saad Al-Shehri para comandar a seleção principal no próximo período, sucedendo Renard, o que foi negado por seu agente, Rafi Al-Shehrani.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o clube Al-Ittifaq decidiu suspender as negociações para a renovação do contrato do técnico Saad Al-Shehri até o final da temporada atual, a fim de avaliar seu trabalho técnico com a equipe durante o período anterior.

O técnico saudita assumiu o comando do Al-Ittifaq em janeiro de 2025, sucedendo ao inglês Steven Gerrard, e conquistou com a equipe 20 vitórias em 44 partidas, contra 14 derrotas, enquanto 10 jogos terminaram empatados.

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O jornal esclareceu que a intenção dentro do clube do leste é manter Saad Al-Shehri em seu cargo como técnico da equipe durante a próxima temporada.

Por sua vez, Saad Al-Shehri já começou a se preparar para a próxima temporada, por meio de uma reunião com a comissão técnica para discutir diversos assuntos relacionados às necessidades da equipe, aos jogadores cujos contratos serão renovados e aos que deixarão o time.

Todas essas medidas dependem de sua posição em relação à liderança da seleção saudita no próximo período, especialmente porque seu agente, Rafi’ al-Shahrani, confirmou que ele não hesitará em aceitar a função caso receba uma proposta oficial.

Vale lembrar que o Al-Ittifaq ocupa a sétima posição na tabela da Liga Saudita nesta temporada, com 39 pontos, três pontos atrás do Al-Ittihad, que ocupa a sexta posição.