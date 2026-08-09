Em meio a rumores e movimentações misteriosas: Cristiano Ronaldo ironiza notícia sobre seu casamento

A notícia do casamento do craque português Cristiano Ronaldo com sua noiva Georgina Rodríguez provocou uma onda de polêmica, com milhares de torcedores acorrendo às ruas de Funchal, na Madeira, no último sábado, acreditando que a cerimônia de casamento realmente aconteceria.

No fim das contas, porém, descobriu-se que se tratava do casamento de outro casal, enquanto a própria reação de Ronaldo acabou adicionando um toque de ironia à história.

O astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, interagiu com uma publicação do jornal "Jornal da Madeira" no "Instagram" usando um emoji que indica muita risada, isso um ano depois de anunciar seu noivado com Georgina, a quem conheceu em 2016.

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Já sua irmã Elma Aveiro encarou a situação com mais seriedade, questionando na mesma plataforma: "Por que essas pessoas acham que o Ronaldo vai se casar sem nunca anunciar isso ele mesmo?".

Ronaldo havia mencionado, anteriormente, que sua festa de casamento não seria um evento grandioso, indicando que Georgina prefere realizar uma cerimônia íntima, o que abriu as portas para especulações sobre a possibilidade de um casamento secreto, longe dos holofotes, de acordo com a rede francesa "RMC".

Apesar disso, algumas especulações na Madeira ainda apontam que o casamento de Ronaldo e Georgina pode acontecer durante este verão, e talvez nos próximos dias.

Esses rumores aumentaram depois que relatos revelaram a reserva de 25 táxis com vidros escurecidos, enquanto outras fontes afirmaram que o casamento pode acontecer "na próxima semana".

Com isso, as cenas de aglomeração das multidões nas ruas de Funchal podem se repetir no próximo fim de semana, mas desta vez fica a pergunta: os noivos serão realmente Ronaldo e Georgina, ou a Madeira celebrará o casamento de outro casal desconhecido?