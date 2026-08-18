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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em meio a rumores de saída, Vissing revela motivo da ausência de Diaby no Al-Ittihad

Al Najma x Al-Ittihad
Al Najma
Al-Ittihad
King Cup
M. Diaby
J. Wissing
Arábia Saudita
França
Alemanha

O astro francês não participou diante do Al Najma na Copa do Rei

O alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, revelou o verdadeiro motivo por trás da ausência do ponta francês Moussa Diaby na partida contra o Al-Najma pela Copa do Servidor das Duas Mesquitas Sagradas.

Wissing conduziu o Al-Ittihad à vitória sobre o Al-Najma por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraidah, pelas oitavas de final da Copa do Servidor das Duas Mesquitas Sagradas.

A partida teve a ausência total do ponta francês Moussa Diaby, que não foi nem titular nem reserva, o que levantou dúvidas sobre a possibilidade de sua saída, especialmente diante do desejo do Bayer Leverkusen de contar com seus serviços.

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No entanto, Wissing negou essas notícias em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", ao afirmar que Diaby ficou de fora da partida para ser poupado.

Campeonato Saudita
Al Qadsiah crest
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ITT

Ele explicou: "Decidimos poupar Moussa Diaby. Tenho 23 jogadores, e em cada partida escolho os jogadores mais preparados para atuar".

E acrescentou: "Estou feliz com o desempenho da equipe, e merecemos a vitória. Poderíamos ter marcado mais gols. Por isso estou satisfeito com o que apresentamos, e agora temos que nos preparar para a próxima partida".

Vale lembrar que a próxima partida do Al-Ittihad será extremamente difícil, pois a equipe visitará o Al-Qadsiah, na segunda rodada da Roshn League, depois de cair na armadilha do empate por 1 a 1 diante do Al-Khaleej na primeira rodada.

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