Mohamed Morad, coordenador de imprensa da seleção principal do Egito, anunciou oficialmente sua demissão do cargo nesta quinta-feira, após 5 anos passados dentro da assessoria de imprensa do Egito, desde o período do técnico português Carlos Queiroz até a atual comissão técnica comandada por Hossam Hassan e seu irmão Ibrahim.

A demissão de Morad acontece em um momento em que o futuro de Hossam Hassan à frente da seleção do Egito está cercado por uma onda de polêmica, por conta das divergências pessoais que ganharam destaque na mídia recentemente entre o treinador e sua ex-esposa Dan Adam, ao mesmo tempo em que relatos da imprensa falaram sobre o início de um estudo da federação de futebol sobre opções alternativas, prevendo uma eventual mudança no comando da comissão técnica, sem que tenha sido tomada uma decisão oficial até o momento sobre a permanência ou a saída de Hossam Hassan.

Morad publicou um comunicado em sua página oficial na rede social "Facebook", no qual anunciou sua decisão de sair após uma longa reflexão, afirmando que fez o máximo para apresentar o trabalho de imprensa da seleção de forma diferenciada ao longo dos últimos anos, apesar de ter atuado sozinho em diversos momentos importantes.

Mohamed Morad disse: "Após uma longa reflexão, decidi deixar o cargo de coordenador da seleção principal de futebol do Egito depois de 5 anos, desde Queiroz até o período melhor, mais importante e mais vitorioso com o capitão Hossam e Ibrahim Hassan, aos quais desejo o apoio dos dirigentes no período que vem, caso queiram construir uma seleção forte".

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E acrescentou: "Tentei e me esforcei o quanto pude para apresentar o trabalho de imprensa da seleção de forma diferenciada. Trabalhei sozinho ao longo de todos esses anos, e os mais importantes foram a Copa das Nações Africanas no Marrocos e o torneio mais importante e melhor da minha carreira e da carreira da seleção e dos egípcios, que é a Copa do Mundo, e o reconhecimento da FIFA pelo trabalho de imprensa do torneio, tendo sido enviado um e-mail específico sobre esse assunto, apesar de eu trabalhar sozinho, enquanto todas as outras seleções contavam com pelo menos 4 coordenadores de imprensa".

Morad seguiu agradecendo a uma série de dirigentes que contribuíram para sua presença no cargo, dizendo: "Todo o sucesso e apoio à seleção do Egito e aos gêmeos, e agradeço a muitas pessoas que foram a razão da minha presença neste lugar, entre elas Ahmed Diab, Gamal Allam, Mohamed Yahia Lotfy, Walid El-Attar, Ola El-Shafei e Abdel Fattah Abdel Moneim. Agradeço às pessoas respeitáveis do conselho administrativo".

O ex-coordenador de imprensa da seleção do Egito chamou a atenção com uma mensagem dura dirigida a um dos dirigentes dentro da federação de futebol, encerrando seu comunicado ao dizer: "Uma última coisa que digo à pessoa marginalizada na federação de futebol: eu fiquei contra a sua vontade e saí por vontade própria".