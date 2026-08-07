O Campeonato Turco se tornou um dos destinos mais atraentes para os jogadores durante a atual janela de transferências de verão, diante das grandes contratações fechadas pelos clubes turcos e dos salários altíssimos que oferecem às estrelas do futebol.

Segundo Mike McGrath, do jornal britânico "Daily Telegraph", os grandes retornos financeiros representam o principal fator de atração no Campeonato Turco.

O relatório destacou que a transferência do craque egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor veio após meses de seu nome ser associado ao Campeonato Saudita, na sequência do anúncio de sua saída do Liverpool, mas ele acabou optando por viver uma nova experiência na Turquia.

Também ressaltou que vários dos principais craques do Campeonato Saudita de profissionais deixaram seus clubes neste verão, após o término de seus contratos, entre eles Riyad Mahrez, Georginio Wijnaldum e Chris Smalling, além de Jhon Durán, Marcelo Brozovic, Franck Kessié e Abdoulaye Doucouré.

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Por outro lado, os clubes turcos estão entre os mais ativos na atual janela de transferências, mesmo quando comparados aos clubes da Premier League inglesa, já que o Fenerbahçe contratou Mason Greenwood e Nathan Aké, enquanto o Besiktas trouxe Leandro Trossard do Arsenal.

O relatório afirmou que o segredo por trás da atratividade do Campeonato Turco "está na natureza dos contratos financeiros, já que os salários dos jogadores são pagos líquidos, ou seja, após o desconto dos impostos, e não como salários brutos antes das deduções fiscais".

Salário colossal

O "Daily Telegraph" destacou que Mohamed Salah receberá pelo menos 14,5 milhões de libras esterlinas como salário líquido na temporada com o Trabzonspor, antes de somar os bônus, o que faz com que o valor de seu contrato equivalha, segundo as estimativas, a mais de 500 mil libras esterlinas por semana quando comparado ao sistema tributário do Reino Unido.

O relatório citou um dos agentes de jogadores na Turquia, que afirmou: "Basicamente, os jogadores recebem seus salários líquidos e não arcam com nenhuma responsabilidade tributária, porque o clube se encarrega de pagar os impostos".

Concluiu ressaltando que a Turquia não isenta os jogadores do imposto de renda, mas os clubes conseguem arcar com esses impostos dentro dos contratos dos jogadores, o que confere ao Campeonato Turco uma grande vantagem na disputa pelas estrelas e o torna um concorrente direto do Campeonato Saudita em termos de volume salarial.