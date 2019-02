Em meio a crise pessoal no Real Madrid, Isco troca Nike por Adidas

Isco que vestia Nike até 2018, já usou as chuteiras da Adidas em treinos recentes do Real Madrid

Fora dos holofotes do Real Madrid, Isco assinou contrato com a Adidas e terá que calçar as chuteiras da marca durante os jogos com o Real. O atleta aceitou a oferta da marca alemã após tentativas da Nike em mantê-lo junto aos jogadores patrocinados.

A forte aposta da Adidas por Isco vem no pior momento da carreira profissional do jogador no Real, o que demonstra a confiança diante da possível mudança de cenário em cima de Isco nos bastidores do clube.



(Foto: Getty Images)

A marca esportiva que também veste o Real Madri e a seleção espanhola, times nos quais há poucos meses o jogador era uma das principais referências, considera o perfil do atleta ideal para transformá-lo em um de seus ícones no mercado. Segundo o site AS, a Adidas considerava que era o melhor momento para o lançamento de Isco, apesar de sua crise no futebol.

Desta forma, Isco se juntará a seleta lista de jogadores do Real que vestem a marca: Keylor, Nacho, Reguilón, Marcelo, Odriozola, Kroos, Benzema, Bale, Reguilón e Lucas Vázquez.