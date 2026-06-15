Em meio à comemoração do Barcelona... Hamza Abdelkarim grava seu nome na história do Egito na Copa do Mundo

Hamza Abdelkarim, jogador do Barcelona B e da seleção egípcia, alcançou um feito notável com os Faraós durante a participação na Copa do Mundo de 2026.

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, colocou Hamza Abdel Karim no lugar de Mohamed Salah aos 76 minutos da partida contra a Bélgica, nesta segunda-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Hamza Abdelkarim se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida pela seleção egípcia na Copa do Mundo, com 18 anos e 165 dias.

O Barcelona comemorou a participação de Hamza Abdelkarim com os Faraós na Copa do Mundo, publicando uma foto do jogador em sua conta no "X" e escrevendo: "Hamza Abdelkarim participou da partida entre Egito e Bélgica, que terminou empatada em 1 a 1, em sua primeira aparição na Copa do Mundo".

A seleção egípcia está no Grupo G, ao lado da Bélgica, do Irã e da Nova Zelândia.



