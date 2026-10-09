"Hansi Flick gosta de jogadores esforçados, que ficam na academia depois do treino. Flick exige muito da gente nos treinamentos, em mais de uma sessão eu fiquei tonto", relembrou Victor, que deixou o Barça em 2025 rumo ao Sporting Braga, de Portugal, no podcast Què t'hi jugues!, da emissora de rádio espanhola Cadena SER.

"Há vídeos em que dá para ver eu e o Gavi (meio-campista do Barça, nota da redação) deitados no chão com as pernas para o alto", contou Victor sobre sua passagem por Barcelona sob o comando de Flick. É amplamente conhecido que o treinador alemão dá um valor especial à condição física absoluta de suas estrelas. Só assim ele pode garantir que todos os jogadores consigam levar a campo seu gegenpressing intenso em corrida e força.

"A fama que ele tem de ser um treinador duro e exigente corresponde totalmente à verdade", destacou Victor, que em 2024/25 atuou 29 vezes por Barcelona sob o comando de Flick em todas as competições (dois gols). Ainda como um reserva de luxo entre os catalães, o jogador de 24 anos é titular no Braga e um importante artilheiro. Na atual temporada, Victor já marcou cinco vezes em 12 partidas até aqui.

FC Barcelona e Hansi Flick começaram de forma extraordinária a temporada 2026/27

Flick, que no Camp Nou ainda tem contrato até 2028, vive grande sucesso com o Barça. As duas temporadas de LaLiga disputadas até aqui sob o comando do ex-treinador da seleção alemã terminaram com o título espanhol para os blaugranas, e o início da atual campanha foi extraordinário, com sete vitórias nos sete primeiros jogos, incluindo impressionantes 31 gols.

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Com isso, o Barcelona lidera a tabela com folga, e o início na Champions League também foi positivo, com uma clara vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord Rotterdam. Na segunda rodada da fase de liga da Champions, o time de Flick visita o campeão turco Galatasaray na próxima terça-feira; antes disso, o Barça ainda enfrenta o Getafe no sábado, por LaLiga.