Em litígio com a Arena Fonte Nova, Bahia faz promoção com cerveja a R$1

Após aumento do preço dentro do estádio, clube baiano inova e cria ação em parceria com marca de bebidas

E a diretoria do fez mais um golaço, pelo menos na opinião de seus torcedores cervejeiros. Em retaliação a decisão da Arena Fonte Nova, o Tricolor de Aço decidiu fazer uma campanha deveras inovadora: em ação conjunta com fornecedora de bebidas, a equipe divulgou que, na entrada do estádio, o fã que estiver com a camisa do clube poderá tomar sua cerveja por apenas um real.

Isso tudo aconteceu por causa de uma escolha no mínimo polêmica, realizada pelo consórcio que administra o Fonte Nova: após término de um contrato, o grupo dono do estádio decidiu não renovar uma promoção que permitia o sócio-torcedor do Bahia comprar cervejas dentro do espaço pela metade do preço. Além disso, o valor individual de cada latinha foi aumentado de R$ 6 para R$ 8.

Por meio de suas páginas em redes sociais, o clube postou uma nota criticando a decisão do consórcio, incentivando os torcedores a não consumirem a bebida vendida dentro da Fonte Nova, com uma campanha chamada “Cerveja Zero.”

O presidente da equipe, Guilherme Bellintani, declarou: “Peço compreensão ao sócio. Tentamos de todo jeito a renegociação disso. Como a Arena não aceitou, em nome da defesa da permanência desse benefício, peço que vá amanhã e não compre cerveja dentro do estádio. Se você quer um Bahia mais forte, que sabe negociar, que quer discutir os problemas de forma justa, participe do boicote”

Assim, no jogo de hoje (25), quando o Bahia enfrentará o , às 21:30 (horário de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o torcedor que quiser beber poderá fazer isso em frente ao estádio, na seção conhecida como Dique do Tororó, basta que o mesmo esteja trajando uma camisa do clube. A venda das cervejas começará as 18:00h, e se encerrará assim que o estoque acabar. Você, torcedor do Tricolor de Aço, vai perder essa oportunidade?