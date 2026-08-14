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Khaled Mahmoud

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Em lágrimas entre os companheiros: Ciro Immobile anuncia o fim de sua carreira no futebol

C. Immobile
Paris FC
Campeonato Francês
Itália
França

Immobile põe fim a uma trajetória que fez seu nome entre os grandes artilheiros

O ex-atacante da seleção da Itália e do Lazio, Ciro Immobile, anunciou sua aposentadoria definitiva do futebol aos 36 anos, pondo fim a uma carreira repleta de conquistas, após uma última passagem pelo Paris FC.

O centroavante italiano é um dos artilheiros mais prolíficos da história do Campeonato Italiano. Seu contrato com o clube francês deveria se estender até junho de 2027, mas seus problemas recorrentes com lesões o levaram a tomar a decisão de pendurar as chuteiras, apesar de ter conseguido marcar dois gols e dar duas assistências em apenas 12 partidas que disputou pela equipe na última temporada.

Immobile havia se juntado ao Paris FC em janeiro passado, após uma curta passagem pelo Bologna, na qual disputou apenas 6 jogos no início da temporada.

O experiente atacante caiu em prantos, tentando conter as lágrimas enquanto comunicava aos seus companheiros do Paris FC a decisão de se aposentar nesta sexta-feira, segundo informou o site "Football Italia", em meio a um retrospecto de sua trajetória excepcional, que registrou 656 partidas oficiais e 350 bolas nas redes ao longo de sua carreira.

No cenário internacional, Immobile marcou 17 gols em 57 partidas pela seleção principal da Itália, foi campeão da Eurocopa 2020 com a "Azzurra" e conquistou o título de artilheiro do Campeonato Italiano em quatro ocasiões distintas.

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Immobile começou sua carreira nas categorias de base da Salernitana, antes de se transferir rapidamente para a Juventus, dando início depois a uma longa jornada em que passou pelos clubes Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio, Beşiktaş, Bologna e, por fim, o Paris FC.

A era mais marcante e brilhante da carreira de Immobile permanece sendo a do Lazio, que se estendeu por oito anos consecutivos entre 2016 e 2024, período em que escreveu seu nome com letras douradas na história do clube da capital italiana.

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