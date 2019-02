Em greve, time joga com 8 juvenis e leva 20 a 0 na terceira divisão italiana

Pro Piacenza protagoniza derrota histórica para o Cuneo neste domingo (17)

Afundado em crise e podendo ser desclassificado, o Pro Piacenza entrou em campo com apenas sete jogadores na partida deste domingo (17) contra o Cuneo pela Série C do Campeonato Italiano. Com jogadores da base e sem comissão técnica, a equipe foi derrotada por 20 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o Pro Piacenza já estava perdendo por 16 a 0, com 95% de bola para o Cuneo.

Vale destacar que o clube sofre com uma grave crise financeira com salários atrasados, e caso não entrasse em campo no domingo, seria excluído da competição.