O Arsenal conquistou a Community Shield na tarde de domingo com enorme autoridade. O campeão inglês foi forte demais para o Manchester City, vencedor da FA Cup, no Principality Stadium, em Cardiff, e venceu por 3 a 0. Riccardo Calafiori deu o tom ao marcar já aos 23 segundos (!). Kai Havertz e Martin Ødegaard fizeram os outros gols. Christos Tzolis (ex-FC Twente) viveu uma estreia absolutamente dos sonhos pelo Arsenal, com duas assistências.

No Arsenal, Jurriën Timber ainda não estava à disposição. O internacional da seleção holandesa se recupera de uma lesão na virilha. No City, Rodri foi desfalque. O campeão mundial muito provavelmente vai para o FC Barcelona, mas não ficou disponível no País de Gales por causa de problemas nas costas. Além de Tzolis, Bruno Guimarães (Arsenal) e Elliot Anderson (City) também fizeram suas estreias, como titulares.

O Arsenal, que teve o ex-jogador do PSV Noni Madueke atuando pela ponta direita, começou de forma fantástica. Miles Lewis-Skelly enfiou uma bola espetacular para Calafiori, e o italiano mandou Gianluigi Donnarumma para o canto errado: 1 a 0.

Pouco antes da meia hora, saiu também o 2 a 0. Ødegaard levantou a bola com categoria para a segunda trave, onde Tzolis manteve muito bem a visão de jogo e deixou a bola na medida para Havertz. O alemão cabeceou no chão e venceu o goleiro Donnarumma, que teve atuação apenas regular.

O defensor do City Abdukodir Khusanov evitou nos acréscimos, com uma intervenção em cima da linha, que o Arsenal fosse para o intervalo com vantagem de 3 a 0. Menos de três minutos depois do intervalo, Donnarumma teve de buscar a bola na rede pela terceira vez. Tzolis serviu Ødegaard, que fez Donnarumma cair com uma finta de chute e empurrou para dentro com um grande sorriso: 3 a 0.

O técnico do City, Enzo Maresca, pareceu jogar a toalha pouco depois ao tirar de campo o apagado Erling Braut Haaland para a entrada de Omar Marmoush. A partida também nunca mais existiu de fato. Completamente dominado, o City mal conseguiu criar chances, enquanto o Arsenal parecia se poupar para o início da Premier League.

A Premier League começa na próxima sexta-feira com um duelo entre Arsenal e o recém-promovido Coventry City, comandado por Frank Lampard. O Man City entra em campo pela primeira vez no campeonato na tarde de domingo. A equipe de Maresca recebe o AFC Bournemouth no Etihad Stadium.