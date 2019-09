Em grande fase, Gabigol brinca no Twitter e inspira torcedores a desenharem o artilheiro do Flamengo

Em hashtag promovida pelo craque, usuários são convidados a criar cartoons com a participação do artilheiro

Com o na liderança do Brasileirão e nas semi-finais da Libertadores, o clima na Gávea não poderia estar estar melhor. Gabigol é um dos protagonistas do time de Jorge Jesus e está colhendo os louros desta boa fase. Decisivo, o atleta realizou uma comemoração mais do que única em dois de seus últimos gols marcados com a camisa do rubro-negro, nos clássicos contra e : Gabriel Barbosa vem celebrando seus tentos segurando uma placa que lê ‘Hoje tem gol do Gabigol’. A placa causou polêmica e o jogador quase foi punido pelo STJD pela comemoração.

Mas, o que não se pode negar, é que realmente, vem tendo gol do Gabigol. O atacante é artilheiro do Brasileirão, com média de mais de um gol por jogo desde a chegada do português Jorge Jesus, além de ser o maior marcador do time nesta temporada.

E a boa fase do jogador não é só dentro das quatro linhas. Em lua de mel com a torcida, o jogador flamenguista, inspirado por um cartoon onde o craque apareceu realizando sua já famosa celebração como personagem dos Simpsons, incentivou seus seguidores no Twitter a publicarem desenhos em que o centroavante do Mengão fosse o destaque na hashtag #GabiCartoon.

Teve South Park, Turma da Mônica, ‘Gabigordo’, e sobrou até para um Pokémon segurar a placa de Gabigol. Confira as principais criações:

Gabigol em Springfield

Agora até nos Simpsons?! 🤣🙌🏾

Me empolguei com esse desenho do Simpsture e tive uma ideia...

Está aberta a temporada #GabiCartoon !😉🎨🖌

Marquem seus desenhos e eu vou publicando aqui no Twitter! pic.twitter.com/4BiHj64zPp — Gabriel Barbosa (@gabigol) September 13, 2019

O tweet original de Gabigol que inspirou o desafio.

Gabigol no South Park

E Gabigol no SouthPark, vale? pic.twitter.com/nqHqPPWDzm — De Laurentiisᶜʳᶠ (@b_delaurentis) September 13, 2019

No tweet do usuário @b_delaurentis, o atacante do Mengão aparece com a estética de um dos personagens do popular desenho adulto South Park.

Até o Cristo Redentor é fã de Gabigol?

Na arte do internauta @felippinho21SRN, até o Cristo Redentor aparece segurando a placa de Gabigol.

Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Gabigol?

No tweet do usuário @rachidcrf, Gabriel Barbosa é representado como um dos membros da Turma da Mônica, popular série de quadrinhos do desenhista brasileiro Maurício de Souza.

Gabigol no mundo de Pokémon

Na arte do internauta @JorgeJesus_FLA, a famigerada placa que foi pivô de confusão aparece sendo segurada por um dos famosos monstrinhos Pokémon, o Machoke. Estranho seria se os torcedores utilizassem a figura do Pikachu.

Gabigol não tão realista

No tweet da conta @flamengodomorro, Gabriel Barbosa aparece em um estilo minimalista, com traços menos realistas. No entanto, a inconfundível camisa rubro-negro não deixa dúvidas sobre quem é o atleta representado.

Gabigol realista

Na postagem do artista @romarinhoart, Gabigol foi desenhado a mão. A arte foge do desafio proposto pelo artilheiro, mas não pode deixar de ser postada.

Agora resta saber se, na partida diante do , que vale a liderança do Brasileirão, às 17 horas, no próximo sábado (14), terá gol do Gabigol.