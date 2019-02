Em grande fase na França, brasileiro para Messi e Suárez e mira a Seleção

Aos 31 anos, Marcelo coleciona duelos com atacantes de nível mundial mas elege Mbappé como o adversário mais difícil

Pela primeira vez nesta edição da Champions League, o Barcelona passou em branco. O time Catalão não conseguiu balançar as redes do Lyon, no empate em 0 a 0 pelo primeiro jogo das oitavas de final da competição. E um dos responsáveis por parar Messi e companhia foi o zagueiro brasileiro Marcelo.

O zagueiro de 31 anos vive grande fase na França e comemorou o bom jogo do Lyon, no entanto, acredita que a equipe poderia ter feito mais e se mostra ousado sobre os objetivos no Camp Nou.

"Acho que no geral fizemos um bom papel, sabíamos que seria difícil pela posse de bola, a qualidade deles que é uma das melhores equipes do mundo. A gente sabia que se jogasse compacto e concentrado poderia fazer algo importante. Conseguimos segurar o ataque do Barcelona, eles tiveram chances mas felizmente conseguimos evitar sofrer o gol. Por outro lado, nós também não conseguimos jogar o que a gente vem jogando, a nossa posse e a flexibilidade da nossa equipe, faltou isso para poder marcar um gol ou até sair com a vitória",



(Foto: Getty Images)

"A classificação está aberta, fazer um gol lá vai complicar para eles, se a gente conseguir por nosso ritmo de jogo, nossa qualidade a gente pode surprender lá no Camp Nou".

Feliz na França, não é de hoje que Marcelo vive boa fase, o zagueiro brasileiro, inclusive, já foi especulado no próprio Barcelona em julho do ano passado. Para ele, a experiência tem sido fundamental para jogar em tão alto nível.

"A experiência de quase 12 anos aqui na Europa me da a oportunidade de crescer como atleta, como pessoa e isso me da estabilidade, tenho uma família muito sólida, minha esposa, meus filhos e a possibilidade de estar treinando num clube de qualidade, que me da a oportunidade de melhorar cada vez mais, isso facilita muito".

Desde 2007, quando deixou o Santos rumo ao Velho Continente, Marcelo passou por Wisla Cracóvia, na Polônia, PSV Eindhoven, na Holanda, Hannover, na Alemanha, e Besiktas, na Turquia. Um fato curioso? Balançou as redes em todos os clubes deixando a marca de zagueiro artilheiro. Mas para o jogador ainda falta vestir uma camisa: a da Seleção Brasileira.



(Foto: Getty Images)

"Vontade a gente sempre tem, eu nunca joguei pela Seleção principal, só a sub-20. A gente vem com a esperança, fazendo um bom trabalho, que possa ser reconhecido pelo o que vem sendo feito nos últimos anos. Saber que as pessoas estão acompanhando, principalmente os jogos grandes que todo mundo assiste, espero que o treinador tenha acompanhado o jogo e possa dar oportunidade para alguns atletas".

A seu favor, Marcelo tem no currículo confronto contra artilheiros de todos os tipos e nível mundial, e apesar de ter enfrentado Messi e Suárez, ele destaca Mbappé como o adversário mais difícil que já teve que enfrentar.

"Foram vários, é como eu disse ontem depois do jogo, esses jogadores que joguei contra nos últimos tempos são de nível muito top, acredito que o Mbappe nesta temporada foi um jogador que me deu muito trabalho. O Messi ontem não estava muito bem na partida, mas o Mbappé pela velocidade, por jogar mais a frente, tendo esse confronto direto, foi o mais difícil. Acredito que há uma grande possibilidade dele ser eleito em breve o melhor do mundo, tem alguns pontos que precisa melhorar comparando a Messi e Cristiano mas ele está evoluíndo muito rápido".



(Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / Divulgação)

Desde 2017 na França, Marcelo sentiu impacto de mudanças do futebol francês após o título conquistado na Copa do Mundo da Rússia por Mbappé e cia.

"Mudou a visibilidade, hoje está muito maior do que antes da Copa. A gente sabia que a França vinha fazendo um trabalho muito importante, o mesmo trabalho que a Alemanha fez junto com os clubes e a federação. Quando se tem organizaçãoas coisas melhoraram. Você vê a França revelando muitos atletas, a seleção hoje tem jovens com potencial para jogar mais uma Copa do Mundo e também um nível muito alto. A visibilidade está grande e é o país onde as transferências estão saindo muito alto".

Marcelo volta a campo no próximo domingo, desta vez com a missão de parar Falcão Garcia. O Lyon, terceiro colocado da Ligue 1, encara o Monaco 16º, fora de casa com transmissão exclusiva do Dazn.