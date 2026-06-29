Em fotos: Vinícius escapa do desastre... e o VAR causa indignação no Brasil

O árbitro italiano Maurizio Mariani não mostrou o cartão vermelho a um jogador da seleção japonesa durante o confronto contra o Brasil, disputado na noite desta segunda-feira no estádio de Houston, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A rede espanhola “Archivo VAR” revelou que o sistema de vídeo-árbitro (VAR) não interveio, apesar de ter ocorrido uma situação que exigia a expulsão imediata, explicando: “Kaishu Sano cravou os pitões da chuteira na parte interna do tornozelo de Vinícius Júnior, causando uma torção violenta no tornozelo. Essa jogada merece um cartão vermelho direto, pois colocou claramente em risco a integridade física do jogador brasileiro”.

A seleção do Japão abriu o placar aos 29 minutos com Kaishu Sano, que fez uma jogada individual brilhante, driblando Casemiro antes de disparar um chute forte de fora da área, que se alojou no canto direito do gol do goleiro Alisson Becker.

A seleção brasileira conseguiu empatar aos 56 minutos, depois que um jogador da Seleção mandou um cruzamento preciso pela esquerda, que chegou a Casemiro, que chutou com força para o fundo da rede, marcando o gol de empate.