Em fotos: Um cenário inacreditável... Messi desaba em lágrimas após a eliminação do Egito

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, desabou em lágrimas após o apito final da partida de sua equipe contra o Egito na Copa do Mundo de 2026.

Após conquistar a vitória em um jogo alucinante contra os Faraós por 3 a 2, na partida disputada na noite desta terça-feira no Estádio “Mercedes-Benz”, em Atlanta, Messi chorou de alegria.

A seleção argentina estava prestes a ser eliminada da Copa do Mundo de 2026 depois de estar perdendo por 2 a 0 para o Egito, mas Messi marcou um gol e deu uma assistência, levando o Tango a uma virada espetacular em um cenário insano.

Getty Images

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