Em fotos: o VAR no banco dos réus... Erro de arbitragem causa polêmica na partida entre Brasil e Noruega

O sistema de vídeo-árbitro (VAR) gerou uma nova onda de polêmica na Copa do Mundo de 2026, depois que relatórios especializados sobre arbitragem revelaram um erro no mecanismo de revisão de uma jogada decisiva durante o confronto entre Brasil e Noruega, nas oitavas de final, em um episódio que reacendeu o debate sobre a eficácia do uso da tecnologia no maior torneio de futebol do mundo.

A partida, disputada no estádio de Nova York no âmbito da Copa do Mundo de 2026, registrou uma falha no funcionamento do sistema de vídeo-árbitro (VAR) durante a revisão de uma das jogadas decisivas do jogo.

A rede espanhola “Archivo VAR”, especializada na análise de situações arbitrais polêmicas, informou que a tecnologia de vídeo mostrou ao árbitro apenas uma parte do ataque que resultou na marcação do pênalti, ignorando a jogada que o precedeu diretamente.

A rede afirmou: “Ocorreu um erro no sistema de vídeo-árbitro (VAR) durante a partida entre Brasil e Noruega... Ryan, que não tocou na bola em nenhum momento, derrubou Antonio Nosa durante a jogada que antecedeu o pênalti. Embora a decisão tenha sido corrigida após o árbitro ter consultado o monitor de revisão, o sistema VAR mostrou a ele apenas a imagem do pênalti subsequente, sem exibir a falta que deu início à jogada”.

Esse incidente levanta novas questões sobre o funcionamento da tecnologia de vídeo no torneio, especialmente porque os árbitros dependem totalmente das imagens fornecidas pela sala do VAR durante o processo de revisão, o que faz com que qualquer falha na exibição da sequência completa do ataque afete a precisão da decisão final.