Em fotos: Jogadores do Bayern surpreendem Kompany após o confronto contra o Real Madrid

Os jogadores do Bayern de Munique organizaram uma surpresa para o seu técnico belga, Vincent Kompany, após a vitória do time bávaro sobre o Real Madrid por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
A partida de ida foi disputada no estádio “Santiago Bernabéu”, enquanto as duas equipes se enfrentarão na “Allianz Arena” na próxima quarta-feira, na partida de volta.
A conta oficial do “Bayern de Munique” na rede “X” publicou fotos dos jogadores da equipe em uma das sessões técnicas, acompanhadas da legenda: “Festa surpresa para Vincent Kompany”.
E acrescentou: “Os jogadores da equipe, o presidente Herbert Hainer e a diretoria do clube organizaram uma festa surpresa de aniversário para o técnico belga”.
Vale lembrar que o técnico belga comparou a vitória sobre o Real Madrid ao primeiro tempo de uma partida longa e declarou após o jogo: “Não há espaço para grandes comemorações ou sensação de satisfação total; pelo contrário, devemos nos preparar com força para a partida decisiva na Allianz Arena”.
Ele explicou que a equipe demonstrou espírito de luta e um desempenho de qualidade que lhe permitiu uma vantagem confortável, mas alertou os jogadores sobre a capacidade do adversário de criar oportunidades perigosas a qualquer momento graças à sua alta qualidade, pedindo que melhorassem alguns aspectos defensivos e prestassem atenção para finalizar os ataques com maior precisão.
Leia também: Golpe duro... Bayern de Munique perde seu craque contra o Real Madrid