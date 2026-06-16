A Federação Internacional de Futebol (FIFA) concedeu à seleção iraquiana uma exceção semelhante à da Arábia Saudita no protocolo que antecede as partidas da Copa do Mundo de 2026.

A Federação Iraquiana de Futebol apresentou um pedido à FIFA para que a bandeira do Iraque não fosse colocada no chão durante a execução do hino nacional, em respeito à expressão de reverência presente na bandeira (“Allahu Akbar”), o que foi aprovado pela entidade internacional.

Os membros da comissão organizadora ergueram a bandeira iraquiana durante a execução do hino nacional, antes do início da partida contra a Noruega, disputada na madrugada desta quarta-feira no Estádio Gillette, em Boston, nos Estados Unidos, na rodada de estreia do Grupo 9 do torneio.

A Arábia Saudita havia obtido a mesma exceção antes de sua partida contra o Uruguai, disputada na madrugada de ontem, terça-feira, no Grupo 8 — partida que terminou empatada em 1 a 1 —, devido à presença do lema da unicidade de Deus “La ilaha illallah, Muhammad rasulullah”.

A decisão da FIFA em relação ao Iraque contrariou o que havia sido divulgado em reportagens anteriores da imprensa sobre a recusa da entidade internacional em conceder quaisquer isenções no âmbito do novo protocolo para as partidas da Copa do Mundo de 2026.

Getty Images

Getty Images