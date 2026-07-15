Em fotos: Batalha em Atlanta... Primeiro tempo de guerra entre Inglaterra e Argentina

O primeiro tempo do confronto entre Argentina e Inglaterra, nesta noite de quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, no estádio “Mercedes-Benz”, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, foi marcado por um clima tenso e confrontos repetidos entre os jogadores das duas seleções, uma continuação natural da longa história de rivalidade e equilíbrio entre as duas equipes.

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As tensões começaram logo no início, quando uma discussão eclodiu entre vários jogadores após uma entrada forte do argentino Enzo Fernández contra o inglês Elliot Anderson, levando à interrupção da partida em meio a protestos mútuos. Os atritos se repetiram em mais de uma ocasião durante o primeiro tempo, que foi marcado por muitos erros e entradas violentas.

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Além disso, o árbitro americano Ismail Al-Fath mostrou o primeiro cartão amarelo da partida a Anderson, após uma falta em Lionel Messi, antes de dar outro ao zagueiro argentino Lisandro Martínez, aos 42 minutos.

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O clima tenso se manteve até o apito que encerrou o primeiro tempo, quando vários jogadores das duas seleções se dirigiram ao árbitro para discutir e contestar algumas de suas decisões, em meio à tensão que dominou a partida desde os primeiros minutos.

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