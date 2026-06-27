Em fotos: apesar das objeções... Bandeiras em apoio aos homossexuais aparecem nas arquibancadas do Egito e do Irã

Bandeiras em apoio à comunidade LGBT apareceram nas arquibancadas do estádio “Lumen Field”, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, durante a partida entre Egito e Irã pela Copa do Mundo de 2026, apesar das objeções de ambas as partes à realização de quaisquer atividades comemorativas no âmbito do que é conhecido como “Semana do Orgulho”.

Uma grande polêmica surgiu antes da partida, devido à insistência do Comitê Organizador Local do torneio em Seattle em realizar atividades comemorativas em apoio à comunidade LGBT à margem do jogo.

Seattle é conhecida por ser uma das cidades americanas que mais celebra a comunidade LGBT, e a comemoração do mês de junho é considerada um dos maiores e mais importantes eventos do “Pride” nos Estados Unidos.

No entanto, as federações egípcia e iraniana apresentaram um protesto oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA), exigindo a proibição de qualquer manifestação comemorativa desse tipo, por ser contrária aos valores religiosos e culturais dos dois países.

Apesar dessas objeções, os organizadores em Seattle afirmaram que o evento será realizado conforme planejado, enquanto um porta-voz da FIFA declarou que o “Pride Match” é uma iniciativa da cidade anfitriã e não um evento organizado pela Federação Internacional de Futebol.

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As imagens divulgadas pelas agências de notícias mostraram que as manifestações de apoio à comunidade LGBT durante a partida foram isoladas: alguns torcedores ergueram bandeiras com as cores do arco-íris e exibiram algumas faixas, enquanto a comissão organizadora não realizou nenhuma comemoração no âmbito da “Semana do Orgulho”, seja antes ou depois da partida.

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A partida terminou empatada em 1 a 1 na terceira rodada do Grupo 7 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, a seleção egípcia se classificou para a segunda fase como segunda colocada do grupo, enquanto a seleção iraniana terminou em terceiro lugar, aguardando a definição de sua classificação entre as melhores terceiras colocadas.