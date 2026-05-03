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Em entrevista ao Koora, Kluivert prevê o vencedor do Clássico e da Liga dos Campeões

P. Kluivert
Barcelona x Real Madrid
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Bayern de Munique x PSG
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Ex-jogador holandês: é por isso que o Barcelona fracassa na competição continental

Patrick Kluivert, ex-artilheiro do Barcelona, previu o vencedor do Clássico entre Barcelona e Real Madrid, além de indicar seu favorito para conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada.

O Barcelona recebe seu rival Real Madrid no próximo domingo, no estádio “Spotify Camp Nou”, no confronto de destaque da 35ª rodada da La Liga, e o time catalão parece estar perto de garantir o título.

O Barcelona lidera a tabela da La Liga com 88 pontos em 34 partidas, à frente do Real Madrid, que disputou 33 jogos, com uma vantagem de 14 pontos. A equipe do técnico Hans Flick pode garantir o título caso o Real Madrid tropece hoje contra o Espanyol, ou se o Clássico terminar empatado.

Embora o Barça vá disputar o Clássico sem seu principal craque, Lamine Yamal, Kluivert disse, em entrevista ao Koora, que o time catalão vai levar a melhor na partida.

O ex-jogador holandês acrescentou que “o Barça será coroado campeão da La Liga nesta temporada, mesmo que não vença o Clássico”.

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Kluivert jogou pelo Barcelona entre 1998 e 2004, disputando 257 partidas em todas as competições, nas quais contribuiu para 184 gols (marcou 122 e deu 62 assistências). No Clássico, disputou 13 partidas, marcou 3 gols e deu 4 assistências.

Sobre o fracasso do Barcelona em conquistar o título da Liga dos Campeões por 11 anos, apesar de ter vencido a La Liga mais de uma vez no mesmo período, Kluivert destacou a evolução do desempenho dos gigantes do Velho Continente.

Ele explicou: “O nível das outras equipes na Europa também está alto. O Barcelona apresenta um futebol fantástico, mas as equipes inglesas estão evoluindo, assim como o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain”.

E acrescentou: “Na La Liga, o Barcelona joga contra times que conhece bem, enquanto na Liga dos Campeões enfrenta jogadores com estilos e qualidade diferentes; por isso, é uma competição totalmente diferente”.

Sobre a eliminação do time catalão da Liga dos Campeões pelas mãos de um rival espanhol, o Atlético de Madrid, ele disse: “Os dois times são muito parecidos e se conhecem bem. O Atlético de Madrid venceu por 4 a 0 em Madri, enquanto o Barcelona venceu por 3 a 0 em casa. É algo estranho, mas assim é o futebol, essa é a beleza do futebol”.

Um novo título para o Paris Saint-Germain

Quanto às suas previsões sobre o campeão da Liga dos Campeões, Kluivert, que conquistou a taça com o Ajax na temporada 1994-1995, afirmou: “O Paris Saint-Germain teve um desempenho excepcional na temporada passada e conquistou o título; nesta temporada, é um dos favoritos ao lado do Bayern de Munique”.

O ex-diretor esportivo do time francês acrescentou: “O vencedor do confronto entre o PSG e o Bayern conquistará a Liga dos Campeões e, na minha opinião, vejo o Paris conquistando o título pela segunda vez consecutiva”.

O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória emocionante sobre o Bayern de Munique por 5 a 4 em uma partida épica no estádio “Parc des Princes” na última terça-feira, na partida de ida das semifinais da competição, e as duas equipes devem se enfrentar novamente na Alemanha na próxima quarta-feira.

O vencedor desta partida disputará a final contra o vencedor da outra semifinal entre o Atlético de Madrid e o Arsenal. As duas equipes empataram em 1 a 1 na última quarta-feira na capital espanhola e se enfrentarão na partida de volta na capital inglesa na próxima terça-feira.

Fiquem ligados para a entrevista completa de Kluivert com a Koora

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