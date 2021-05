Em documento financeiro, Flamengo explica necessidade de vender mais jogadores

Clube tem diferença de R$ 66,1 milhões entre o que precisa ser pago e o que entrará no caixa referente a negociações

Em balancete divulgado nesta quarta-feira (5), o Flamengo apontou que encerrou o primeiro trimestre de 2021 com um superávit de R$ 4 milhões em caixa. As principais receitas, segundo a demonstração financeira, são provenientes de quantias recebidas com a venda de jogadores (incluídas as negociações de anos anteriores): R$ 52 milhões.

O documento também explica os motivos pelo qual o Flamengo precisa vender mais jogadores este ano. Segundo o clube, ainda há uma diferença de R$ 66,1 milhões entre o que precisa ser pago em 2022 e 2023, e o que entrará no caixa referente a negociações.

"Assim, o que se pode perceber é que existe no “balanço de compras e vendas” a curto prazo uma diferença de aproximadamente R$ 66,1 milhões contra o Flamengo, ou seja, valores a pagar maior que a receber. Naturalmente existem reservas de caixa e equivalentes que podem amortecer essa lacuna, mas o objetivo não é usá-las, mas sim preservar esse “colchão” para momentos de crise ou para oportunidades únicas de investimento.

Assim, fica claro para os associados e torcedores que quando no orçamento 2021 se prevê a necessidade de vendas ainda durante o ano de 2021 somada a uma restrição a compras de novos jogadores, o motivo financeiro fica claro. Adicionalmente, é importante manter o ciclo de vendas ativo, dado que existem ainda importantes valores de compras de jogadores a liquidar em 2022 e 2023, na casa de R$ 144 milhões, os quais hoje não tem cobertura equivalente de contas a receber de jogadores", diz um trecho do documento que você pode conferir por completo (aqui).

No texto, o Flamengo ressalta que se não fosse a pandemia da Covid-19, o clube estaria gerando receitas que cobririam este valor sem a necessidade de aumentar as vendas de atletas.

"Se o futebol mundial não estivesse vivendo sob regime de pandemia, com receitas adicionais de R$ 120 a 150 milhões provenientes de bilheteria e sócio-torcedor, o Flamengo provavelmente estaria gerando superávits acima do valor necessário para a cobertura dos compromissos com compra de jogadores sem nenhuma necessidade de venda".

O Flamengo também destacoju que novos investimentos "serão extremamente limitados ao longo do ano". Sendo assim, o clube só irá ao mercado para buscar reforços em caso de grande necessidade. Em contrapartida, fala-se que Gerson pode ser um dos nomes negociados neste ano de 2021: o Barcelona seria o potencial interessado em sua contratação neste momento.