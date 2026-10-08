Em discurso político: Infantino faz promessas eleitorais às federações africanas

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), reuniu-se com os presidentes das 54 federações africanas em Cabo Verde nesta quinta-feira, assegurando que a Fifa continuará a investir no continente.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", o discurso de Infantino teve um caráter político claro, já que ocorreu alguns meses antes das eleições para a presidência da Fifa e depois do fracasso de seu projeto de vender uma participação nas receitas das competições da entidade internacional.

O presidente da Fifa discursou diante dos líderes das federações membros da CAF, reunidos em um seminário sem precedentes dedicado ao futuro do futebol no continente.

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O dirigente ítalo-suíço afirmou: "Como presidente da Fifa, tenho orgulho de ter contribuído com vocês para essa revolução no futebol africano ao longo dos últimos 10 anos".

Infantino destacou o volume de investimentos injetados desde sua eleição em 2016, explicando que o programa "Fifa Forward" possibilitou o investimento de um bilhão de dólares na África ao longo de 10 anos, por meio de 124 projetos e outras medidas diversas.

Tentativa de atração

Sem fazer referência explícita ao seu projeto de vender uma participação nas competições da Fifa, do qual desistiu em julho, Infantino convocou o diálogo com as federações que manifestaram ressalvas.

A iniciativa, que abrangia especialmente as receitas da Copa do Mundo, havia enfrentado forte oposição na Europa e na América do Norte, e levou várias federações dos dois continentes a retirar seu apoio à sua candidatura a um novo mandato nas eleições previstas para o próximo ano.

Infantino declarou: "Quando preocupações são levantadas, devemos respondê-las. Na Fifa, sempre fazemos isso com espírito de diálogo, de braços abertos, coração aberto e mente aberta. Sempre podemos fazer melhor".

Ele elogiou a evolução do futebol africano, considerando a participação de 10 seleções do continente na última Copa do Mundo "um sucesso para toda a África". E prometeu que a Fifa continuará a buscar "os recursos e os aumentos necessários no financiamento", para permitir que o futebol africano avance e alcance o "topo do futebol mundial".

O presidente da Fifa também convocou a Confederação Africana a definir suas prioridades, a fim de seguir fortalecendo as estruturas do futebol e as seleções do continente.

O congresso concedeu a Infantino uma tribuna estratégica, já que os presidentes das 54 federações africanas representam mais de um quarto dos votos nas eleições para a presidência da Fifa.



