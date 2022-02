Em dificuldade para acertar com treinador, Corinthians evolui e segue 100% com interino

O Corinthians encontra dificuldades para se acertar com um treinador no mercado da bola. Ao todo, já foram três negativas — Jorge Jesus, Vítor Pereira e Rui Vitória se recusaram assumir o time, conforme revelado pela GOAL. Em paralelo à complicação para chegar a um acordo com o novo treinador, a equipe vive bom momento desde a demissão de Sylvinho.





Sob o comando do interino, Fernando Lázaro, o time paulista obteve 100% de aproveitamento em três compromissos. Em compensação, nas três partidas anteriores, ainda com o antigo técnico no banco de reservas, foram um empate, uma vitória e uma derrota.



Ainda com Sylvinho à frente do elenco, o Corinthians empatou com a Ferroviária, venceu o Santo André e foi derrotado pelo Santos em plena Neo Química Arena. No período, marcou dois gols e sofreu outros dois.



Após a saída do antigo treinador, a equipe venceu Ituano, Mirassol e São Bernardo, sempre com o interino Fernando Lázaro à frente do grupo. No período, marcou oito gols e sofreu três.



O auge da evolução foi o triunfo sobre o São Bernardo, na noite desta quarta-feira (16), na Neo Química Arena. Na escalação, o Corinthians contou com o seu novo quinteto junto desde o início da partida pela primeira vez — Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes atuaram como titulares.



O antigo treinador do clube, Sylvinho, era bastante cobrado por não usar os cinco jogadores desde o início em jogos do Paulistão. Willian foi quem menos teve chances com o comandante, sob a alegação de que seria necessário melhorar a parte física.



Em campo, o futebol do Corinthians dá indícios de que pode render e encantar o torcedor daqui para frente. Fora dele, o clube encontra dificuldades para se acertar com um treinador.



A extensa lista de portugueses dos paulistas ainda conta com Leonardo Jardim, que deixou o Al Hilal recentemente, após a participação no Mundial de Clubes, e Paulo Fonseca, que está sem trabalhar desde que saiu da Roma.



A ideia do presidente Duílio Monteiro Alves é anunciar o seu novo comandante nos próximos dias.