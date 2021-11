Em dificuldade financeira, Cruzeiro ainda não garante Luxemburgo para 2022

Vanderlei Luxemburgo e Cruzeiro ainda não chegaram a um acordo sobre a sua permanência na Toca da Raposa II para o próximo ano. O treinador aguarda uma conversa com o presidente Sérgio Santos Rodrigues para definir o seu futuro.

A diretoria já tentou ajustar detalhes da manutenção do técnico em 2022, mas encontra dificuldades para atender às exigências do comandante. Luxa solicitou a manutenção do salário em dia na próxima temporada e pediu que as dívidas que causam punições na Fifa – cerca de R$ 13 milhões – sejam quitadas.

Nos bastidores, há quem acredite que o comandante ganha tempo para esperar uma proposta mais vantajosa no mercado da bola. Ele não tem ofertas de outros clubes até o momento.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues tenta convencer o treinador de que a transformação do Cruzeiro em clube-empresa – SAF (Sociedade Anônima do Futebol) – garantirá um investimento de cerca de R$ 500 milhões logo nos primeiros meses. O valor seria o suficiente para planejar o esporte na Toca da Raposa II no decorrer da próxima temporada.

A preocupação de Vanderlei Luxemburgo é que o clube siga enfrentando os mesmos problemas em 2022. A diretoria chegou a ficar seis meses sem pagar salários a colaboradores no decorrer deste ano. Houve até uma paralisação dos atletas por causa dos atrasados. Entretanto, conseguiu colocar as contas em dia depois recorrer ao auxílio de parceiros.