Além das condições financeiras consideradas insuficientes do ponto de vista do Colónia, o que mais desagradou à direção do Effzeh foi sobretudo a postura dos vestfalianos. Segundo a reportagem, o clube mostrou-se "em desacordo com a forma como os dortmundenses terão tentado influenciar o jogador para tornar uma transferência mais provável", diz o texto literalmente.

Como consequência, houve um entendimento interno no Geißbockheim para interromper imediatamente qualquer negociação com o Borussia. No entanto, ainda é incerto se isso encerra de vez, neste verão, a possibilidade de uma transferência para o BVB.

Segundo informações do Geissblog, o Colónia já não tem qualquer interesse em vender o talento ofensivo nesta janela de transferências, muito menos ao rival de liga de Dortmund. Os valores apresentados na quinta-feira pelos aurinegros ficaram simplesmente muito abaixo das expectativas dos renanos para servirem como base sólida de negociação.

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Relatos divergentes sobre a proposta do BVB por Said El Mala

Existem relatos divergentes sobre os detalhes exatos da investida do Dortmund, embora todos desenhem o mesmo cenário. Como noticiou a Sky, o pacote do BVB incluía uma verba fixa de 26 milhões de euros, além de até 16 milhões de euros em bónus. No entanto, apenas metade desse montante seria realisticamente atingível, o que corresponderia a uma soma real de cerca de 34 milhões de euros.

Segundo o Bild, por outro lado, a proposta era de 34 milhões de euros fixos, mais seis milhões de euros em bónus. Em ambos os casos, as ofertas ficaram claramente abaixo das expectativas do Colónia. O FC continua a insistir num montante total de 50 milhões de euros pelos serviços do jovem.

Agora, dentro da Bundesliga, apenas o RB Leipzig deverá permanecer como potencial interessado. No entanto, segundo o Geissblog , os saxões informaram o 1. FC Köln de que, neste momento, não podem nem querem pagar o valor pedido.

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Vai aquecer ainda mais com Said El Mala e o RB Leipzig?

Uma reviravolta neste dossiê só poderá acontecer caso o Leipzig gere recursos financeiros adicionais através de uma venda de Yan Diomande. Só então haverá os recursos necessários para voltar a avançar por El Mala.

Independentemente das especulações, o jovem talento comprovou a sua qualidade desportiva na preparação de verão. Na vitória por 8-0 no jogo-treino frente ao Bergisch Gladbach, na quinta-feira, o avançado marcou o seu primeiro golo da atual temporada.

Depois de, numa primeira ocasião, ter atirado a bola à barra de 20 metros, pouco depois aproveitou uma assistência de Luca Waldschmidt para fazer o 2-0 parcial. Se depender dos responsáveis dos Geißböcke, esse golo terá sido o início de uma temporada de sucesso com a camisola do FC.