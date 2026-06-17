Em defesa de Zidane... O técnico da Argélia: Messi é excepcional por esse motivo... E dedicamos a vitória à Argentina

Vladimir Petković, técnico da seleção da Argélia, elogiou o desempenho de Lionel Messi depois que ele levou a Argentina à vitória por 3 a 0 sobre os “Guerreiros do Deserto” na rodada de estreia do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Messi foi o grande destaque da partida, que teve um caráter histórico para ele, já que disputou sua 200ª partida internacional pela seleção argentina e marcou três gols aos 17, 60 e 76 minutos, levando o atual campeão a um início forte na jornada de defesa do título mundial.

Além disso, a partida marcou a entrada do capitão da Argentina nos livros de história com grande destaque, depois que ele elevou sua contagem para 16 gols em finais de Copa do Mundo, igualando o recorde do alemão Miroslav Klose e ficando um gol à frente do brasileiro Ronaldo.

Após a partida, Petković declarou, em declarações divulgadas por vários meios de comunicação, incluindo a Reuters: “Messi é um jogador excepcional. Não estamos falando de um jogador comum, mas de alguém que ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo sete ou oito vezes”.

Ele acrescentou que sua seleção sofreu com a qualidade do adversário no último terço do campo, explicando: “Infelizmente, concedemos alguns espaços à Argentina, mas Messi possui uma clareza mental impressionante nos momentos difíceis, e é isso que o torna um jogador excepcional”.

E continuou: “Ele faz com que as coisas pareçam sempre fáceis, embora não sejam. O que ele apresenta é um verdadeiro exemplo da arte de jogar com facilidade e elegância. Além disso, ele tem a vantagem de que toda a seleção argentina trabalha para ele e o apoia... A Argentina deu 10 chutes hoje, sete deles foram de Messi”.

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Em defesa de Zidane

O técnico bósnio se recusou a atribuir a culpa pela derrota ao goleiro Luka Zidane, afirmando que os erros foram mais coletivos do que individuais.

Zidane poderia ter reagido melhor ao primeiro gol de Messi; depois, deixou escapar um chute que permitiu ao argentino marcar seu segundo gol aos 60 minutos.

Petković disse: “Não é do meu feitio culpar um jogador específico. Acho que cometemos alguns erros e permitimos que os jogadores argentinos se movimentassem livremente em áreas perigosas, a uma distância entre 16 e 25 metros do gol, além de termos dado a eles a oportunidade de chutar sem pressão suficiente. Precisamos aprender com isso para os próximos jogos.”

A seleção argelina enfrentará a Jordânia e a Áustria em suas próximas duas partidas pelo Grupo 10.