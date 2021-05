Em defesa de Neymar, Leonardo bate-boca com juiz em jogo do PSG

Dirigente do time francês atacou a arbitragem por conta de entradas duras não marcadas nos jogadores do PSG

O Paris Saint-Germain venceu o Lens por 2x1 neste sábado (1), mas nem o resultado positivo impediu Leonardo de disparar contra arbitragem ao fim da partida.

O dirigente brasileiro atacou a arbitragem do duelo por não proteger os jogadores do clube da capital, que sofreram entradas duras, mas que não foram assinaladas por Jéromê Brisard. O destaque fica para um lance nos momentos finais, em que Jonathan Clauss acerta Neymar.

Nos corredores do Parque dos Príncipes, Leonardo se queixou dos critérios usados pela arbitragem, e citou a revolta dos atletas após os lances.

"Se todos estão falando com você, há um motivo”, disse o dirigente,

Indagado sobre a situação ao fim do duelo, o treinador do PSG Mauricio Pochettino preferiu não se aprofundar no assunto.

“Particularmente, prefiro não comentar situações que envolvem o presidente ou diretores do clube. Só falo sobre assuntos relacionados ao que aconteceu no campo. Sempre foi assim, e acho que esse é o meu papel”.

Mesmo com a polêmica, o Paris conseguiu a vitória, com gols de Neymar e Marquinhos, que segue em sua fase artilheira. O clube se mantém na disputa com o Lille pela liderança da competição, que está em sua reta final.