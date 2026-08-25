A Federação Saudita de Futebol anunciou a participação da seleção principal da Arábia Saudita na Copa Ouro da Concacaf de 2027, marcada para começar em junho do próximo ano, com a presença de 16 seleções, no âmbito do programa de preparação da seleção saudita para os próximos compromissos internacionais.

A Federação Saudita esclareceu, em comunicado divulgado em seu site oficial, que essa participação representa o segundo aparecimento consecutivo da seleção na competição, depois de ter disputado o torneio pela primeira vez na edição de 2025, ressaltando que o objetivo de disputar as partidas é o de enfrentar diferentes escolas de futebol, elevar o nível de preparo técnico e ampliar a experiência internacional dos jogadores.

O comunicado apontou que a Concacaf anunciará posteriormente as cidades-sede do torneio e os estádios que receberão as partidas, além da tabela de jogos, após a conclusão das eliminatórias no próximo mês de março.

A seleção saudita havia marcado sua primeira presença na Copa Ouro da Concacaf durante a edição de 2025, conseguindo se classificar para as quartas de final após terminar em segundo lugar em seu grupo com 4 pontos.

A Arábia Saudita iniciou sua trajetória com a vitória sobre o Haiti por um a zero, antes de perder para a seleção dos Estados Unidos pelo placar de 1 a 0, e depois empatar com Trinidad e Tobago por 1 a 1, garantindo a classificação para as fases eliminatórias.

Nas quartas de final, a trajetória da seleção saudita terminou após a derrota para a seleção do México por dois a zero, dando adeus ao torneio depois de ter feito uma participação que rendeu amplos elogios, e agora se prepara para repetir a experiência na edição de 2027 com maiores ambições.

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