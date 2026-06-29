Em comunicado contundente... o Chelsea critica Maresca após sua contratação pelo Manchester City

O Chelsea divulgou um comunicado oficial no qual criticou seu ex-técnico italiano, Enzo Maresca, logo após o Manchester City anunciar sua contratação para comandar o time principal com um contrato válido até o verão de 2029.

O Manchester City anunciou hoje a contratação do italiano Enzo Maresca como técnico por três temporadas, com mandato até o verão de 2029, em uma iniciativa que marca o início de uma nova etapa para o clube inglês.

No entanto, o Chelsea decidiu quebrar o silêncio e revelar os bastidores da saída de seu ex-técnico, afirmando em um comunicado divulgado em seu site oficial que a temporada 2025-2026 foi “extremamente decepcionante” e que uma das principais razões para isso foi a turbulência que atingiu a comissão técnica após a renúncia repentina de Maresca no meio da temporada.

O clube londrino esclareceu que Maresca havia informado à diretoria, desde o outono do ano passado, sobre a possibilidade de suceder Pep Guardiola no Manchester City ao final da temporada, observando que ficou claro para os dirigentes do Chelsea que o técnico italiano desejava intensamente assumir o comando do Manchester City, e que estava totalmente focado em alcançar esse objetivo, apesar de estar vinculado a um contrato de longo prazo com o clube, que não lhe concedia o direito de rescindi-lo unilateralmente.

O comunicado acrescentou que Maresca apresentou sua demissão de forma inesperada em dezembro de 2025, o que o clube considerou uma atitude decepcionante, afirmando que “sua mente e seu coração estavam voltados para outro clube e outra oportunidade”, apesar de ter se passado apenas um ano desde que assumiu o comando do Chelsea.

O Chelsea afirmou que não desejava trocar seu técnico durante a temporada, mas foi obrigado a aceitar sua demissão depois que ele se recusou a continuar no cargo até o final da temporada, a fim de preservar a estabilidade da equipe, dos jogadores, da torcida e do emblema do clube.

O clube também revelou ter chegado a um acordo confidencial com o Manchester City, que inclui o pagamento de uma indenização financeira, além de um acordo separado com Maresca, pelo qual ele se compromete a pagar uma indenização financeira ao clube, sem divulgar os valores envolvidos.

O Chelsea encerrou seu comunicado reafirmando sua total confiança no novo técnico Xabi Alonso, elogiando suas habilidades técnicas e integridade profissional, e considerando que ele possui todos os requisitos necessários para conduzir a equipe rumo aos sucessos que a torcida do clube espera.

Leia também:

Estrela dos Faraós: “O Egito é o mais forte da África... e vamos longe na Copa do Mundo”