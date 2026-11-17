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O Barcelona definiu sua posição sobre o futuro do atacante egípcio Hamza Abdel Karim e descartou a possibilidade de sua saída na próxima janela de transferências de inverno, seja por empréstimo ou venda, apesar da pouca participação com o time principal desde o início da temporada.

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De acordo com o jornal espanhol "Marca", a diretoria esportiva do Barcelona não pensa em abrir mão do jogador, e o próprio Hamza Abdel Karim também não deseja deixar o clube, depois de ter sido contratado pela equipe catalã no fim da temporada passada.

O Barcelona havia contratado Hamza Abdel Karim antes do fim da temporada passada e, após seis meses emprestado ao time B, além de sua convocação para disputar a Copa do Mundo pela seleção do Egito, o clube decidiu acionar a cláusula de compra acordada com o Al Ahly, no valor de 1,5 milhão de euros.

A medida foi tomada dentro do desejo da diretoria esportiva de garantir o futuro de um jogador com grande potencial de evolução nos próximos anos.

O atacante egípcio participou da pré-temporada com o time principal e, apesar de usar um número do time B, passou a estar totalmente integrado aos treinos e ao ambiente do elenco principal.

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No entanto, o papel do jogador no time principal continuou muito limitado nos primeiros meses de competição, já que ele atuou por apenas 12 minutos, distribuídos em duas partidas: 4 minutos contra o Rayo Vallecano e 8 minutos diante do Getafe.

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Poucos minutos

Hamza Abdel Karim também disputou uma partida da liga da Federação Espanhola de Futebol pelo time B e conseguiu mostrar sua qualidade ao marcar um dos dois gols da equipe.

Apesar do bom desempenho, isso não lhe garantiu mais minutos em campo com a equipe do técnico Hansi Flick.

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O empréstimo na próxima janela de transferências de inverno era uma das opções sobre a mesa, mas essa possibilidade não vai se concretizar, já que nem o clube nem o jogador pensam em uma separação em janeiro.

À espera da oportunidade

O desejo da diretoria esportiva é que o atacante egípcio continue no grupo do time principal, por entender que sua evolução depende de treinar diariamente sob o comando de Hansi Flick, para ganhar experiência e aguardar a oportunidade certa de entrar em campo.

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O jogador pode ganhar minutos extras em alguns confrontos, como nas fases iniciais da Copa do Rei, que podem representar uma chance para ele mostrar seu potencial.

Caso não tenha oportunidades com o time principal, ele ainda poderá atuar pelo time B ou até mesmo pela equipe sub-19 na Uefa Youth League.

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Nem empréstimo, nem venda

Dessa forma, a ideia de emprestar Hamza Abdel Karim na janela de transferências de inverno foi totalmente descartada, depois de surgirem notícias, há algumas semanas, sobre o interesse do Como, da Itália, em contar com o jogador.

Ao mesmo tempo, o atacante egípcio voltou a ser chamado pela seleção de seu país durante a atual data Fifa, em meio às grandes expectativas depositadas nele no Egito.