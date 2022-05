Em casa no Chelsea, Thiago Silva quer ficar até conquistar a Premier League

Capitão da seleção brasileira, o zagueiro Thiago Silva tem sido peça fundamental no sistema defensivo do Chelsea nos últimos anos e, como tal, o jogador revelou seu desejo de continuar no clube, além de brigar por um título da Premier League.

Thiago assinou com o Chelsea sem custos após sua saída do Paris Saint-Germain, ainda em agosto de 2020, e desde então fez 82 jogos pelo time inglês em todas as competições.

O brasileiro desempenhou um papel fundamental na campanha dos Blues no título da Liga dos Campeões em sua temporada de estreia, conquistando ainda o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa em 2021-22, porém, seu contrato expira no próximo ano.

Além disso, o Chelsea não poderá oferecer nenhum novo contrato até que uma proposta de venda do clube seja aprovada pelo governo local. O clube, na verdade, já possui tudo acertado para concluir a venda ao co-proprietário do LA Dodgers, Todd Boehly. No entanto, as autoridades britânicas aguardam um selo de garantia com o destino do valor da venda por parte de Roman Abramovich.

Aos 37 anos, o zagueiro espera que o Chelsea conclua rapidamente esse processo para seguir carreira no clube, já que ele e sua família "se sentem em casa" no oeste de Londres.

"É estranho. Você vem por uma temporada e não sabe o que vai acontecer porque as pessoas olham para você e talvez tenham algumas dúvidas por causa da sua idade", disse o jogador, no programa oficial do Chelsea, antes da partida contra o Watford.

"Fiquei feliz em aceitar (um contrato) para uma segunda temporada e agora uma terceira - e quem sabe, talvez até uma quarta depois disso! Estou feliz aqui, minha família está feliz e isso ajuda muito porque quando saio de campo, tudo pode correr bem, sinto-me bem em Londres, sinto-me em casa."

"Mesmo quando cheguei em Londres, sinto-me em casa dentro do estádio, senti o amor dos torcedores nas redes sociais e isso ajuda muito. Jogamos bem quando nos sentimos em casa."

Na última rodada, a vitória do Chelsea contra o Watford garantiu que eles terminassem a temporada em terceiro lugar, com 19 pontos atrás do campeão Manchester City.

A principal ambição do zagueiro brasileiro para a temporada 2022/23, aliás, é ajudar os Blues a conquistarem o sexto título da Premier League, tendo anteriormente conquistado vários títulos de liga no PSG e Milan.

"Honestamente, a Premier League. É um sonho, algo que eu desejo", disse ele. "Todas as ligas nacionais em que joguei antes de vencer, e a Premier League não é diferente aos meus olhos - é algo que eu realmente quero vencer."

"Ganhamos a Liga dos Campeões na temporada passada e agora tenho a Premier League em mente. Não é para descartar nenhuma outra competição, mas a Premier League é a que realmente quero vencer", completou o zagueiro.