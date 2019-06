Em casa, Alisson e Arthur vibram com classificação: "Essa confiança que a gente precisava"

Dupla apareceu para o cenário mundial do futebol atuando em clubes gaúchos e destacam desempenho brasileiro diante de um adversário fechado

A espantou o fantasma dos pênaltis na e eliminou o por 4 a 3, após empatar por 0 a 0 no tempo normal, na Arena . E dois jogadores que apareceram para o cenário mundial do futebol atuando em times gaúchos, Alisson e Arthur, vibraram com a classificação.

Logo após o fim da disputa, Arthur analisou o confronto com os paraguaios e destacou o desempenho brasileiro, mesmo que a equipe não tenha marcado gols no tempo regulamentar. "Começamos estudando um pouco mais o adversário no primeiro tempo. No segundo, conseguimos implantar um ritmo de jogo mais forte. Criamos muitas, muitas chances, bola na trave, goleiro fazendo milagre. Mas enfim, a torcida nos apoiou e não desistimos até o final. Por detalhes, a gente sabe que futebol é assim, a gente não conseguiu o jogo. Mas todos mandaram energias positivas e conseguimos a classificação nos pênaltis", disse em entrevista ao SporTV.

Para o meia, a maneira que o conquistou a classificação trará segurança para os próximos jogos. "Essa era a confiança que a gente precisava, essa classificação. A gente sabe que vão ser jogos duros, às vezes a bola não vai entrar, mas enfim com, a gente focado, com a cabeça no lugar, fazendo principalmente o que a gente treinou durante esses mes... então a classificação veio. Agora é relaxar, pensar no próximo adversário e tem que comemorar bastante", completou.



Já Alisson - um dos personagens na cobrança dos pênaltis, tendo defendido a primeira cobrança paraguaia, batida por Gustavo Gómez -, ressaltou o desempenho da equipe no momento de pressão. "Meus companheiros fizeram a parte deles nos pênaltis, que foi o mais importante. A gente teve muita convicção na hora de bater um pênalti. Era o que precisava. É uma geração de jovens, mas com muita responsabilidade, que assume a responsabilidade no momento em que precisa assumir, já com uma certa bagagem dentro do futebol", analisou.

"Agora é continuar trabalhando. Esse grupo é merecedor do resultado que teve hoje. Foi um empate, mas de uma equipe que não quis jogar, só no contra-ataque e o futebol sul-americano é assim. A gente jogou muito bem dentro das circunstâncias. E agora é continuar treinando porque um degrau já foi, faltam mais dois pela frente para a gente conseguir o objetivo, que é ser campeão", disse.

O goleiro comemorou ainda o fato de ter voltado a atuar em Alegre. "Pra mim tem um gostinho especial aqui na minha cidade, por mais que seja na Arena, mas senti todo o carinho tanto da torcida colorada quanto da torcida gremista, pude ter a minha família perto. É um sentimento muito especial", afirmou.

Agora, a Seleção Brasileira aguarda pelo vencedor do confronto entre e , nesta sexta-feira (28), para conhecer seu adversário na semifinal da Copa América. A partida está marcada para o dia 2 de julho, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.