Em busca por centroavante, Cruzeiro recusa destaque do Camboriú e vê finanças apertadas

O Cruzeiro segue à procura de um camisa 9 no mercado da bola. A diretoria sonhou com Zeca, do Mirassol, mas esbarrou nas finanças para buscar o centroavante. Bruno Motta, vice-artilheiro do Catarinense, foi oferecido à Raposa, mas a diretoria descartou a sua contratação, conforme apurado pela GOAL.

Os mineiros querem um jogador com mais experiência. Aos 26 anos, Bruno Motta, que soma cinco gols pelo Camboriú, clube do litoral de Santa Catarina, tem passagens por equipes mais modestas do futebol nacional. A exceção foi o período em que defendeu o Fortaleza, em 2018. De lá para cá, atuou por Brasiliense, América-GO, Goianésia, Vila Nova, Mirassol, Ituano, Brusque e São José-RS.

Sem tanta experiência, foi descartado pelos mineiros logo no primeiro contato. A cúpula de Ronaldo Fenômeno esclareceu para os agentes do jogador que está à procura de um definidor com mais bagagem em seu currículo no futebol.

Na elite do futebol de Santa Catarina, Bruno Motta só tem menos gols que outros dois jogadores: Alex Sandro (Brusque) e Zé Vitor (Marcílio Dias), com nove cada.

O Cruzeiro tem um orçamento reduzido para buscar um centroavante neste momento. A ideia é pagar cerca de R$ 50 mil por mês a um jogador que aceitar chegar ao clube para atuar na posição. O impasse com Zeca, atacante do Mirassol, foi justamente por causa da questão financeira. O atleta queria receber quase o triplo do montante para atuar na Toca da Raposa II.

Desde a chegada de Ronaldo Fenômeno à cúpula, o Cruzeiro tem passado por uma política de corte de gastos. O clube deseja desembolsar R$ 2 milhões com a sua folha salarial em 2022.

A saúde financeira do clube é o que o atrapalha na busca por reforços no mercado da bola. A diretoria tem dificuldades para encontrar um jogador que se adéque à realidade financeira neste momento.