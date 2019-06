Em busca do tricampeonato, Chile goleia o Japão em estreia da Copa América

Pulgar, Vargas, duas vezes e Sánchez anotaram os gols da La Roja

Atual bicampeão, o estreou com o pé direito em busca de mais um título da e goleou o por 4 a 0, na noite desta segunda-feira (15), no Morumbi, pela primeira rodada do grupo C.

A La Roja teve maior posse de bola na partida em , mesmo encontrando um Japão com bastante movimentação e perigoso em alguns determinados momentos. O gol chileno saiu aos 40, com Pulgar, de cabeça, após cruzamento de Aránguiz. No segundo tempo, o Chile deslanchou e ampliou aos 8 com Vargas, após ótima trama ofensiva.

(Foto: AFNP)

Os Samurais Azuis foram valentes, mas se não acertaram o alvo, os jogadores de Reinaldo Rueda mostraram que estavam com a mira calibrada. Sánchez, aos 36, ampliou de cabeça, enquanto Vargas, de cobertura, fechou o placar no lance seguinte.

O camisa 11, aliás, bateu recordes ao se tornar o maior artilheiro em atividade na Copa América, com 12 gols, ultrapassando Guerrero (11). Além disso, Vargas se tornou o segundo na lista entre os maiores goleadores da seleção chilena, com 38 gols, ficando atrás apenas de Alexis Sánchez (42).

O Chile volta a campo na próxima quinta-feira (20), para enfrentar o , às 20h (de Brasília) em Salvador. No mesmo dia e horário, o Japão joga contra o , em Alegre.