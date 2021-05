Em busca de reserva para Fagner, Corinthians terá volta de Matheus Alexandre e Mancini fará avaliação

Lateral-direito estava emprestado para Inter de Limeira. Treinador, comissão técnica e analistas vão observar jogador de 22 anos

O Corinthians conta com a volta de Matheus Alexandre do empréstimo da Inter de Limeira. O jogador de 22 anos tem retorno previsto após o término do seu contrato, depois do fim do Paulistão. A Inter de Limeira foi eliminada pelo próprio Timão: vitória corintiana por 4 a 1, nas quartas de final, o que pode antecipar esse movimento.

Em busca de um reserva para Fagner na lateral direita, o Corinthians avisou à comissão técnica da possibilidade de ter Matheus Alexandre. O jogador, portanto, será observado pela comissão de Vagner Mancini e pelos analistas do clube. Dependendo dessa avaliação, ele será aproveitado ou não no elenco.

Pela Inter de Limeira, Matheus Alexandre fez oito dos 12 jogos do time, sendo sete como titular e um saindo da reserva.

Assim como ele, outros jogadores retornarão ao Corinthians após o fim dos seus contratos de empréstimos, depois dos estaduais. Eles também serão avaliados para terem seus respectivos futuros definidos.

Depois de bater a Inter de Limeira, nas quartas do Paulistão, o Corinthians está classificado para as semifinais do estadual e aguarda a definição do seu adversário.