Em busca de inédito tetra, Flamengo estreia no Carioca com a garotada sob olhares de Paulo Sousa

O Flamengo inicia nesta quarta-feira (26) a trajetória da equipe no Campeonato Carioca 2022. A edição do torneio traz uma missão especial para Gabigol, Bruno Henrique e cia: a possibilidade de conquistar um inédito tetracampeonato.

Ao todo, o Flamengo já faturou seis tricampeonatos, mas sempre bateu na trave ao tentar faturar o quarto título seguido. Para esta missão, no entanto, o ponta pé inicial será dado pela garotada. Comdados por Fábio Mathias, o Rubro-Negro deve ir a campo diante da Portuguesa com:

Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França; Lázaro, Thiaguinho e André. Com a molecada em campo, a média de idade do Flamengo é de apenas 19 anos. A expectativa é de que Gabi e cia entrem na competição a partir da terceira rodada.

A garotada será dirigida por Fabio Mathias, técnico do sub-20. Paulo Sousa estará presente no estádio da Ilha do Governador, palco da partida de estreia, diante da Portuguesa, para acompanhar os jovens da base. O novo comandante, inclusive, tem deixado claro que pretende dar mais espaço aos "crias" do clube.

Na última terça-feira (25), o jovem Matheus França, principal nome da equipe que entra em campo nesta quarta, renovou o contrato com o Flamengo até 2027. A joia tem uma multa contratual de 100 M de euros. Ele vem recebendo conselhos de David Luiz e já teve uma boa conversa com Paulo Sousa.