Em busca da felicidade, Carlos Eduardo diz que escolheu o Palmeiras

Depois de seis meses no Pyramids, jogador foi anunciado como reforço do Verdão para 2019

Depois de desembarcar no Brasil, Carlos Eduardo foi imediatamente para a Academia de Futebol, onde assinou contrato de cinco temporadas com o Palmeiras. O atacante de 22 anos, que estava no Egito, se mostrou bastante empolgado com o novo clube.

"Estou muito feliz. Primeiramente tenho que agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade em um clube tão grande como o Palmeiras. Quando soube da proposta, falei para meu empresário que queria vir, que podia abrir mão do que quisesse, que eu queria ser feliz", disse Carlos Eduardo em entrevista ao site do Palmeiras.

Comprovando a empolgação, o jogador afirmou que se pudesse entraria em campo imediatamente para defender as cores do Verdão.

"Por mim eu já começava (a jogar) amanhã. Quero fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Estou muito feliz e motivado para conquistar muitas vitórias e títulos com essa camisa".

Carlos Eduardo foi comprado pelo Palmeiras por 6 milhões de doláres. Ele é um dos cinco reforços anunciados para a temporada 2019. Além dele, já chegou ao clube Matheus Fernandes, Zé Rafael, Felipe Reis e Arthur Cabral.